Kılıçadaroğlu'ndan seçim açıklaması: Şimdi sıra geldi ikinci etaba

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Moda Deniz Kulübünde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. "Seçimin birinci etabını tamamladık. Birinci etap yerel yönetimlerdi" diyen Kılıçdaroğlu, ikinci etebın ise Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilleri seçimleri olduğunu vurgulayarak 'Biz hemen seçim olacakmış gibi çalışıyoruz zaten' dedi.

Kılıçdaroğlu'nun gündeme ilişkin açıklamalarından öne çıkan kısımlar şu şekilde:

(Muhalefetin IMF görüşmesi) IMF ile ilk görüşme değil. Türkiye'ye her geldiklerinde olur. Sivil toplum örgütleri, siyasi partiler, akademik dünya ile görüşüyorlar. Anlattıkları şey, gizli kapaklı bir görüşme değil. Üstü kapalı bir görüşme olarak sunuyorlar. Ekonomik bağlantılı olan sivil toplum örgütleriyle de görüşüyorlar bu yeni bir şey değil.

"AKŞENER'E KATILIYORUZ"

(Akşener'in açıklamaları) Akşener'in düşüncelerine katılıyoruz. Türkiye'nin tek adam rejiminden kurtulması lazım. Türkiye ciddi bir ekonomik krizle karşı karşıya. Dünyada itibarı sıfırlanan bir Türkiye var. Güçlerin bir kişinin elinde toplanan bir Türkiye var. Bırakın partileri bu ülkede huzur isteyen herkes bu düzenden rahatsız. Cumhurbaşkanlığı Hükûmet sistemi hiçbir yarar getirmedi. Türkiye bunu denedi, yaşadı ve gördü, bundan kurtulması lazım. Bu demek değildir ki eski sisteme dönelim.

"TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

(31 Mart seçimleri soruşturmaları) İstanbul seçimleri YSK tarafından siyasal baskının talepleri neticesinde yenilendi. O dönemde yapılan siyasal iktidar acaba ben İstanbul'u nasıl vermem, ranttan 17 yıldır besleniyorum, nasıl sürdürürüm dedi. Ama İstanbullular buna izin vermedi. Sayın İmamoğlu her kuruşun hesabını veren bir belediye başkanı olacak, biz de takipçisi olacağız.

"HEMEN SEÇİM OLACAKMIŞ GİBİ ÇALIŞIYORUZ"

(Seçim açıklaması) Seçimin birinci etabını tamamladık. Birinci etap yerel yönetimlerdi. Yerel yönetimlerde Millet İttifakı önemli bir başarı elde etti. Şimdi sıra geldi ikinci etaba. İkinci etap Cumhurbaşkanlığı ve milletvekillerinin seçimleridir. Biz hemen seçim olacakmış gibi çalışıyoruz zaten.

"MİLLETİN YAKASINDAN DÜŞMESİ LAZIM"

(Cumhurbaşkanlığı seçimleri) Elbette seçilemeyecek. Milletin yakasından düşmesi lazım. Milletin başına felaket geldi. Mutfaklarda yangın var. Hangi yüzle bana oy verin diyecek? Geldi onun da bir dönemi kapanacak vatandaş onu da kendi vicdanında sorgulayacak. Geldi de ne yaptı? Harcanan paraların hesabı veriliyor mu? Verilmiyor.

TAMİNCE AÇIKLAMASI

(Erdoğan'ın avukatlarına ilişkin açıklamalar - Fettah Tamince'nin avukat açıklaması) Avukatlık, savcılık mesleği değerlidir ve ahlaki, etik kuralları vardır. Yargıya saygı duyulan bütün ülkelerde bu değerler vardır. Bugün geldiğimiz noktada yargı bağımsızlığın kaybetti, yargıç bağımsızlığını kaybeden noktaya geldi. Çoğu zaman Sray'ın taleplerini Erdoğan'ın avukatları HSK'na dillendiriyor, mahkeme başkanına, savcıya dillendiriyor. O talep çerçevesinde de karar alınıyor. Davalarına baktıkları kişilerden de dolar bazında astronomik ücretler talep ediyorlar. Ben bu yüzden Abdülhamit Gül'e sordum, bu avukatlar hangi davalara baktılar? FETÖ borsası vardı. Verirsin parayı senin mallarına el konulmayacak, dava da açılmayacak. Benim Fettah Tamince'yi dillendirmemin sebebi örnek olmasıdır. Adalet Bakanlığı iki müfettiş görevlendirirse her şey ortaya çıkacak. Ben şunu asla içime sindiremem, kül tablasını getir buraya dediği zaman Erdoğan'ın avukatı, savcı koşa koşa gidip kül tablasını götürüyor. Böyle bir tabloyu HSK'nun kaldırmaması lazım. Ben bunları söylerken birilerinin ismini zorunluluktan veriyorum. Böyle onlarca, binlerce örnek var. Çürüyen bir adalet sistemi ülkeye yarar getirmez.

Kılıçdaroğlu'ndan erken seçim iddiası