Kılıçdaroğlu 11 büyükşehir belediye başkanıyla buluştu

Ankara’daki Genel Merkez’de yapılan toplantıda, seçim sonuçları değerlendirildi ve belediyelerin bundan sonraki süreç için yol haritası çizildi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun toplantısı, “Genel Başkanımız Sn. Kemal KILIÇDAROĞLU başkanlığında, 11 Büyükşehir Belediye Başkanımız ile seçim sonrası süreci değerlendirmek üzere Genel Merkez’de toplantımız başladı. Baharı daimi kılmak için, daha çok çalışma vakti,” ifadeleriyle duyurdu.

Toplantıya katılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da Twitter hesabından “11 Büyükşehir Belediye Başkanı olarak Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldik. Tüm vatandaşları kucaklayan özenli bir yerel yönetim için çok çalışacağız,” paylaşımında bulundu.

