Kılıçdaroğlu 20 günde kaç kilo verdi ?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara’dan başlattığı ’Adalet Yürüyüşü’nü, 20’nci gününde zaman zaman yağan yağmur altında sürdürdü. İzmit kent merkezindeki Seka Park alanında 1 saat mola veren Kılıçdaroğlu, ardından yürüyüşüne devam etti. Kılıçdaroğlu'nun 20 günde 5 kilo verdiği belirtildi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, dün geceyi İzmit’in Yahya Kaptan Mahallesi’ndeki kamp alanında geçirdi. ’Adalet Yürüyüşü’ne katılanlar,Yahya Kaptan Mahallesi’nde kamp alanında toplanırken çadırlar kuruldu. Bu sırada mahalle halkı duş almak isteyenleri evlerine davet etti. Yağmurun başlaması üzerine mahalle sakinleri çadırlarda kalanları evlerinde konaklamaya davet etti. Bir kadın, ’Yatıya misafir kabul edilir’ yazılı dövizle kamp alanına gelerek yürüyüşe katılanları evlerine davet etti. Yağmurun başlaması üzerine yürüyüşü katılan kadınlar gelen davetleri kabul ederken, erkekler ise çadırlarda kaldı.

Kemal Kılıçdaroğlu, bu sabah erken saatlerde ise ilk olarak İzmit Bağçeşme Mahallesi’nde bulunan Şehitlik Mezarlığı’na gitti. Genel Başkan Kılıçdaroğlu anıt önünde dua okuduktan sonra şehitlerin mezarlarına karanfil bıraktı. Kılıçdaroğlu trafik kazasında yaşamını yitiren İzmit Belediye Başkanı Leyla Atakan’ın mezarını ziyaret ederek dua okuyup, çiçek bıraktı. Kılıçdaroğlu buradan tekrar Yahya Kaptan Mahallesi’ndeki kamp alanına geçti. Kılıçdaroğlu burada yaptığı açıklamada, şöyle dedi:



"Yürüyüşümüzün 20’nci günündeyiz. Bugün hava biraz yağmurlu ve bizim için bir şans, çünkü dün çok sıcaktı. Bugün daha iyi bir atmosferde umarım yürüyüşümüzü gerçekleştirmiş olacağız. Az önce İzmit’in kurtuluşunda şehit olan şehitlerimizin mezarlarını ziyaret ettik. Aynı zamanda İzmit’e büyük hizmetleri dokunan İzmit’in efsane belediye başkanı Leyla Atakan’ı ziyaret ettik. Mezarlarında dualarımızı okuduk, Allah rahmet eylesin diyoruz. Bu ülkenin bağımsızlığına, kurtuluşuna katkı veren bütün şehitlerimizi şükranla minnetle rahmetle anıyoruz. Bunu da ifade etmek benim boynumun borcu."

TÜRKİYE 20 TEMMUZ’DAN SONRA PARTİ DEVLETİNE DÖNÜŞTÜ

Türkiye’nin 20 Temmuz’dan sonra parti devletine dönüştüğünü söyleyen Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Adalet Yürüyüşümüzü yapıyoruz. Adalet Yürüyüşü’nün bizce anlamı çok büyük. Bu artık toplumun her tarafından hissediliyor. Türkiye’nin temel bir sorunu var. Özellikle Türkiye 20 Temmuz’dan sonra süratle bir parti devletine dönüştü. Bütün kamu kuruluşları üç aşağı beş yukarı bir siyasal partinin şubesine dönüştü. Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan MİT Müsteşarlığı’na kadar efendim EPDK’dan tutun bakanlıklara kadar her şey bir anlamda böyle siyasal bir partinin şubesine dönüştü ve bir parti devleti oluştu. Bu da bizim demokratik parlamenter sistemimizdeki köklü zararlar veriyor. Bu yürüyüşün bir anlamı da biz kendi ülkemizde kendi düşüncelerimizi özgürce ifade edebileceğimiz ve devletin bir partiye değil, devletin 80 milyona hizmet edebilecek bir konuma gelmiş olması ve bu amaçla yolumuza devam ediyoruz. Dolayısıyla siyasi iktidarın bizim yürüyüşümüze kulak kabartması niçin biz yürüyoruz? Hangi gerekçeyle yürüyoruz? Bunu biraz daha dikkatle izlemesi benim en temel arzularımdan birisidir. Yolumuza devam edeceğiz."

Kılıçdaroğlu konuşmasının ardından yürüyüşe geçti. Aşırı sıcakların ardından bugün yağmur yağışı etkili olurken, İstanbul’a daha da yaklaşan CHP Genel Başkanı, yağmura aldırış edilmeden yürüyüşünü sürdürdü.

TEPKİ VE SEVGİ GÖSTERİLERİ

Yahya Kaptan Mahallesi’nden D-100 karayoluna girildiğinde trafik kilitlendi. Sürücüler kornalarıyla tepki gösterdi. Polis geniş güvenlik önlemleri alırken, yol kenarında bulunan bazı kişiler ’CHP- PKK omuz omuza’ ve ’Recep Tayyip Erdoğan’ diye bağırarak, Rabia işareti yaptı. Güzergahta aynı zamanda binalara Türk bayrakları asanlar ise sevgi gösterilerinde bulunarak yürüyenleri alkışladı. İzmit Seka Park’a gelindiğinde mola verildi. Yürüyüşe katılanlara çay ve su ikram edildi. Mudanya Belediyesi bandosu çeşitli marşlar çalarken, oyun havaları çalınca yürüyüşe katılanlar oyunlar oynayarak eğlendi. Yaklaşık 1 saat süren molanın ardından yeniden yürüyüşe geçildi.

AYKUT ERDOĞDU’NUN ANNESİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Öte yandan CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, ’Adalet Yürüyüşü’ sırasında annesinin öldüğünü öğrendi. Aykut Erdoğdu sosyal medya hesabından ’Annemi kaybettim’ yazarak, annesinin ölümünü bildirdi. Aykut Erdoğdu annesinin cenazesine katılmak için ’Adalet Yürüyüşü’nden ayrıldı.

BİR KİŞİ TEHDİT ETTİ

’Adalet Yürüyüşü’nde İzmit’ten Derince’ye doğru yürünürken, Kuruçeşme mevkiinde ’bozkurt’ resmi gösteren bir kişi, "Teröristlerle kol kola gezmenin hesabını vereceksin. Hepiniz asılacaksanız" diye bağırarak tehditte bulundu. Yol kenarında bulunan polisler bu kişiye müdahalede bulunarak, bölgeden uzaklaştırdı.

KILIÇDAROĞLU KAÇ KİLO VERDİ?

'Adalet Yürüşü' için 20 gündür yollarda olan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugünkü durağı İzmit'ti. Günlerdir yürüyen Kılıçdaroğlu'nun kaç kilo verdiği ise merak konusu. CNN TÜRK Muhabiri Cansu Karadan'nın edindiği bilgilere göre Kılıçdaroğlu'nun kemerinde bir delik daha açıldı. Kemerde açılan bir delik beslenme uzmanlarına göre bir beden zayıflama, yani en az 5 kiloya anlamına geliyor.