Kılıçdaroğlu 2'nci tur için düğmeye bastı 'Çakma bir dünya liderine vatanımızı bırakmayacağız''

Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, kişisel Twitter hesabından çok sert ifadelerle 2'nci tur yarışını resmen başlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan için "Çakma bir dünya lideri" diyen Kılıçdaroğlu, "biz bu vatanı sokakta bulmadık" deyip "Ayağa kalkın ayağa. Ölü toprağı atın üstünüzden. Vatanını seven sandığa gelsin" ifadeleriyle seçmeni sandığa davet etti.

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, seçimlerin ikinci tura kalmasının ardından yeni bir açıklama daha yaptı.

Twitter'dan bir video paylaşan ve yurttaşları sandıklara sahip çıkmaya davet eden Kılıçdaroğlu, "Daha düne kadar BOP'un eşbaşkanı olan, şimdilerde ise kapısında elpençe divan durduğu Rusya'nın güdümüne giren çakma dünya liderine vatanımızı bırakmayacağız" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamasının tamamı şu şekilde:

"Buradan herkese sesleniyorum. Biz bu vatanı sokakta bulmadık.

10 milyon düzensiz mülteciyi içimize sokan bu zihniyete vatanımızı bırakmayacağız. Sınır namustur. Böyle söyledik. Namusumuzu korumaktan aciz, her gün akın akın damarlarımıza sızan bu başıbozuk insan selini seyreden, yarın bir gün 10 milyondan 30 milyona çıkıp bekamızı tehdit edecek bu mülteci akını karşısında ithal oy ümidi uğruna kılını kımıldatmayanlara vatanımızı bırakmayacağız.

Kadınlara eşya gibi bakıp, onları eşya gibi sahiplendireceğini söyleyenlere, kadınları domuz bağıyla katledenlere, küçücük çocuklara, evlatlara göz koyanlara vatanımızı bırakmayacağız.

Daha düne kadar BOP'un eşbaşkanı olan, şimdilerde ise kapısında elpençe divan durduğu Rusya'nın güdümüne giren çakma dünya liderine vatanımızı bırakmayacağız.

On binlerce vatandaş depremde canından olurken, korkusunda deprem sabahı askere dur emrini veren, insanlar enkaz altında yardım beklerken kan satan, çadır satan bu zihniyete vatanımızı bırakmayacağız.

Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşlarını işine geldi mi Kürt, işine gelmedi mi PKK'lı, işine geldi mi mütedeyyin, işine gelmedi mi FETÖ'cü diye yaftalayan bu zihniyetine vatanımızı bırakmayacağız.

Amerika ve FETÖ ile işbirliği yapıp milli orduya kumpas kuranlara, Balyoz'da, Ergenekon'da vatansever subaylarımızı hapse tıkanlara, ordunun en mahrem yeri olan Kozmik Oda'yı namertlere açıp onlarca vatansever istihbaratçının şehit edilmesine neden olanlara vatanımızı bırakmayacağız.

Vatanını seven sandığa gelsin. Bu vatanın gerçek sevdalıları, bedel ödeyenler, türlü yalanlarla, yanlış algılarla, sureti muhalefetten görünenlerle sizi oyalamak istiyorlar. Ve siz gençler, ayağa kalkın, ayağa. Ölü toprağını atın üzerinizden! Vatanını seven sandığa gelsin. Sonuna kadar mücadele edeceğiz. Mutlaka ama mutlaka kazanacağız. Mutlaka!"

Türkiye için #KararVer pic.twitter.com/4uqBubVCRb

— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) May 17, 2023