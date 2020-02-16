Kılıçdaroğlu: 8 milyon 647 bin kişinin aylık geliri 673 liranın altında

CHP Ankara İl Kongresi Yenimahalle Belediyesi Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde başladı. Kongrede mevcut il başkanı Rıfkı Güvener aday olmadı. Parti Meclisi Üyesi Ali Hikmet Akıllı ve eski Gençlik Kolları Başkanı Ayhan Yalçınkaya, CHP Ankara İl Başkanlığı için yarışacak.

Kongrede konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarından satırbaşları şöyle:

* Cumhuriyetin önsözü Çanakkale Savaşı'nda yazılmıştır. Peki nasıl oldu da yedi düvel tek kurşun atmadan Çanakkale’yi geçti. Bir kişinin imzası vardı. Bırakın gelsinler, diyor. Demek ki demokraside güçler dengesi vardır.

* Cumhuriyet Halk Partisi, milli mücadeleden ve mücadelenin özünden doğan ve bugünlere gelen görkemli bir tarihi olan bir siyasi partidir. Cumhuriyet Halk Partili olmak bir ayrıcalıktır. CHP’li olmak ülkeye ve dünyaya karşı sorumluluk taşımaktır.

* Eğer geçmişin bize bıraktığı mirası gelecek kuşaklara aktaracaksak sadece geçmişi değil, geleceği de inşa etmek üzerinde hep birlikte düşünmeliyiz.

EN TUTARLI ÇÖZÜM ADRESİ CHP’DİR

* Ben bütün Cumhuriyet Halk Partili kardeşlerime şunu söylemek isterim; nereye giderseniz gidin, nerede oturursanız oturun, sorunlardan söz ettiğinizde çözümünden de söz edeceksiniz.

* Şu eleştiriyi hep yaparlar; ‘Efendim Cumhuriyet Halk Partisi hep eleştirir hiç çözüm söylemez'. Hayır söylüyorum, nerede bir sorun varsa o sorunun en sağlıklı, en tutarlı çözüm adresi Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Türkiye’nin de sorunu olabilir Orta Doğu’nun da sorunu olabilir. Türkiye’nin bugün beş temel sorunu vardır. Birinci sorunumuz demokrasi. Ülkenin demokrasi sorunu vardır. İkinci sorunumuz eğitim. Eğitim, bir topluma sınıf atlatır. Bir bireye sınıf atlatır.

TOPLUMSAL BARIŞ SORUNUMUZ VAR



* Üçüncü temel sorunumuz dış politika. Ağır bedeller ödeyen bir sürecin içindeyiz şu anda. Toplumsal barış sorunumuz var. Bir arada huzur içinde yaşamak istiyoruz. Kimseyi kimliği, inancı, yaşam tarzı dolayısıyla ötekileştiremeyiz.

İNSANLARA GÜVEN VERMEK ZORUNDAYIZ

* Türkiye bugün derin bir kriz yaşıyorsa; ekonomide, sosyal alanda siyasetini inanç, yaşam tarzı ekseniyle politika yapmasındandır. Bize düşen görev, CHP’lilere düşen görev, hiç kimseyi inancı, kimliği dolayısıyla ötekileştirmemektir. Bizden farklı düşünebilirler, farklı inançları olabilir ama aynı bayrağın altında aynı vatan toprağı içinde yaşıyorsak herkesin sorununu çözmek ve o insanlara güven vermek zorundayız. Dolayısıyla toplumsal barışı biz sağlarız, biz güçlendiririz.

7 MİLYONU AŞKIN İŞSİZİMİZ VAR

* Bir başka önemli temel sorunumuz ekonomi. Cumhuriyet tarihinin en derin krizlerinden birisini yaşıyoruz. 7 milyonu aşkın işsizimiz var. Üniversite bitiren on binlerce çocuğumuz işsiz. Beş temel sorunumuz var.

* Size soracaklar, anlattın, sorunu da anlattın, nasıl çözebiliriz. Dört ayaklı stratejiden söz edeceksiniz. Birinci sorun demokrasiydi. Demokrasisi gelişmemiş olan hiçbir ülke büyümemiştir. Türkiye büyüyecekse, dünyada söz sahibi olacaksa, barış ve kardeşlik olacaksa, bunun yolu demokrasidir. Başka bir yolu yoktur. Demokrasi sürekli gelişen bir kavramdır. Katılımcı demokrasiden söz ediyoruz.

DAHA ÇOK ÇALIŞIP DAHA AZ EMEKLİ MAAŞI ALACAK

* İnsanlar kainatı sorgulayacaklar. İşsizlik sorunumuz var. Ne diyorlar, ‘Her işveren bir işsizi işe alırsa işsizliği çözermişiz’. Bir akıl tutulması yaşıyoruz. Yok böyle bir şey. İşsizliğin önlenmesinin yolu üretmekten geçiyor.

* Bugün EYT’liler var. Prim ödeme gün sayısı dolunca işi olsa dahi işinden ayrılmak zorunda çünkü emekliliği doluncaya kadar çalışsa yani yaşı da doldursa daha fazla prim ödeyecek daha uzun süre çalışacak, kadere bakın daha az emekli maaşı alacak.

* 8 milyon 647 bin 283 kişinin aylık geliri 673 liranın altında. Aylık geliri 2 bin liranın altında olan emekli sayısı ise 6 milyon 850 bin 513. Asgari ücretin yarısı ve onun altında gelir elde eden kişi sayısı ise 2 milyon 136 bin.