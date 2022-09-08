Kılıçdaroğlu 99 gençle Anıtkabir’e çıkacak

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, partisinin 99’uncu kuruluş yılı dolayısıyla partiye üye olan 99 gençle birlikte Anıtkabir’e gidecek.

CHP Gençlik Kolları Genel Merkezi yürütülen üyelik çalışmaları kapsamında partiye üye olan en genç 99 üye, CHP’nin 99. Kuruluş yıldönümü sebebiyle 9 Eylül’de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte Anıtkabir’e çelenk bırakacak.

Üye çalışmalarını koordine eden Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Altıntop, “Genel Başkanımız sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun gençlere ne kadar önem verdiğinin farkındayız” dedi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun, “Gençlerin hayalleri benim hedeflerimdir” dediğini hatırlatan Altıntop, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Bizlerde hem siyasetin hem CHP kadrolarının gençleşmesi gerektiğini düşünerek bu hafta "99. yılda 999 genç üye" diyerek bir çalışma yürüttük. Bu çalışma ile Genel Başkanımıza partinin kuruluş yıldönümünde bir nevi hediye vermek istedik. Türkiye’nin her yerinde gençlik kollarımız üye standları kurdu ve koymuş olduğumuz üye hedefine ulaşıldı. Gençlerimiz Genel Başkanımızla buluşmak ve birlikte ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün huzuruna çıkmak için heyecanlı” ifadelerini kullandı.