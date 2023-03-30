Kılıçdaroğlu açıkladı: İşte madde madde kadınlar için yapılacak düzenlemeler

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP lideri Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı olduğunda ilk 6 ayda kadın haklarına yönelik atılacak adımları madde madde açıkladı.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

İyi akşamlar sevgili halkım. Bu aralar gittiğimiz her yerde kadınlar sessizce yanıma geliyor. Seçimle ilgili sorular soruyorlar. Çok ama çok kaygılılar. Başörtülüsü, başı açığı, bekarı, evlisi, annesi inanın hiç fark etmiyor. Hepsinin kaygısı aynı. Temel kadın haklarının bir seçimde oylanmasını anlayamıyorlar. Haklarını bir seçim havucu olarak radikal unsurlara sunulması onları dehşete düşürmüş durumda. Kadınların sırtında zaten devasa bir yük var.

Çocuğa, yaşlıya, hastaya, evin işine her şeye yetmeye çalışıyorlar ve çoğu ev kadınının hiçbir güvencesi yok bu ülkede. Bu yük yeterince ağır değilmiş gibi bir de şimdi en temel haklarının alınması tehdidiyle karşı karşıyalar. Çok ama çok büyük talihsizlik. Onlar için değil tüm Türkiye için bu çok büyük bir talihsizlik.

“BANA İFTİRA ATANLAR SONRA PAZARLIK MASALARINA OTURDULAR”

Bu gece kadınlara seslenmek istiyorum. Türkiye sizleri çok yordu, bunu biliyorum. Özellikle genç muhafazakar kadınlara, “Bay Kemal gelirse kazanımlarınızı kaybedeceksiniz” propagandasını yaptılar, aylarca yaptılar, günlerce yaptılar. Sürekli yalan söylediler, iftira attılar, karalamalar yaptılar. Bunu yapanlar sonra pazarlık masalarına oturdular ve sizleri bir çırpıda 3, 5 oy için sizi yarı yolda bıraktılar. Mübalağa etmiyorum, 3, 5 oy için sizi yarı yolda bıraktılar. Aslında bu yaptıklarının bir adı var ama söylemeye dilim varmıyor.

Kadınlar omuz omuza durduklarında aradan kimse geçemez. pic.twitter.com/0cEf4du72e — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) March 29, 2023

Altını özellikle çizmek isterim, Bay Kemal asla ama asla kazanımlarınızı kaybetmenize izin vermez. Bay Kemal asla ama asla kadın ve çocuk hakları üzerinden pazarlık yapmaz. Ben o masaya oturup sonra evime dönüp eşimin ve kızlarımın yüzüne bakamazdım. Bakın hangi konuda bana iftira attılarsa, beni karaladılarsa hep o suçları kendileri işlediler. Genç muhafazakar kadını kazanımlarını masaya kendileri yatırdılar. Bir çırpıda genç kızlarımıza ihanet ettiler.

KILIÇDAROĞLU, İLK 6 AY KADIN HAKLARIYLA İLGİLİ YAPACAKLARINI AÇIKLADI

Bu vesileyle Bay Kemal’in iktidardaki ilk 6 ay için kadınlara ne önerdiğini hatırlatmak isterim:

1. Aile destekleri sigortası üzerinden ev kadınlarının sosyal güvenliğinin sağlanmasını öneriyor.

2. Kreşlerin sayısını artırmayı öneriyor.

3. İstihdama kadının katılımını sağlayacak teşvikler öneriyor. Kamu dahil hiçbir istihdam alanında hak kaybı olmayacağının garantisini veriyor.

4. Kadın girişimcinin önünü açmayı öneriyor.

5. Halka açık şirketlerde, kadınların yönetim kurulu kademesinde eşit biçimde temsil edilmeleri için alt sınır öneriyor.

6. Boşanan kadınlar için yeni başlangıçlar fonu oluşturmayı öneriyor.

7. Doğum iznine ayrılmış ve kanuni süre içerisinde işine dönememiş kadınların dönüşü için şirketlere teşvikler vermeyi öneriyor.

8. Yönetim kademelerinde kadın oranı yüksek olan şirketlere vergi kolaylığı öneriyor.

9. Kadına yönelik şiddetle mücadelede gerekli tüm mekanizmaları ve bütünlükçü politikaları hayata geçirmeyi öneriyor.

10. Kadın sağlığında büyük reformlar öneriyor.

Bay Kemal aslında baharların en güzelini vadediyor. Kadınlar için de bahar gelecek diyor. Çünkü Bay Kemal, kadınlar güçlendikçe Türkiye’nin de güçleneceğini biliyor ve buna inanıyor.”

“KİBİRLENMEYECEĞİZ”

Öte yandan Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Halil İbrahim sofrasını genişletmek için çalıştığını ifade eden Kılıçdaroğlu, “Halil İbrahim sofrasına tüm kalbimle inanıyor ve bu doğrultuda mücadele ediyorum. Türkiye'yi dünyayla rekabet edecek duruma getireceksek, gençlerimizi dünya sahnesine taşıyacaksak, tabii ki kibirlenmeyeceğiz. Yeter ki bu ülkeye yeniden baharlar gelsin, inanın gerisi lafügüzaftır” ifadelerini kullandı.