Kılıçdaroğlu Adalet Bakanlığı'na yürüdü

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, CHP'li milletvekillerini saat 09.00'da olağanüstü toplantıya çağırmıştı. Kılıçdaroğlu, milletvekilleriyle beraber Adalet Bakanlığı'na yürüyüşe geçti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Meclis grubunu bu sabah olağanüstü grup toplantısına çağırdı. Saat 09.00’da yapılan toplantı sonrasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP yöneticileri ve milletvekilleriyle Meclis'ten Adalet Bakanlığı'na yürüdü.

Saat 09.00’da yapılan basına kapalı toplantı yaklaşık 10 dakika sürdü.

Hiranur Vakfı'nda ortaya çıkan çocuğa cinsel istismar skandalıyla ilgili Adalet Bakanlığı önüne giden Kılıçdaroğlu, olayın 2 yıldır bakanlık tarafından bilinmesine ancak işlem yapılmamasına tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, "2 yıldır kimin arkasına saklandınız? Fotoğraf çektirdikleriniz mi size 'bu olayı kapatın' diye baskı kuruyor?" diye sordu.

'POLİSLERİN ELİNİ KOLUNU BAĞLAMIŞ DURUMDALAR'

Kılıçdaroğlu'nun bakanlık önünde yaptığı konuşma şöyle:

"Aile Bakanı açıklama yapıyor. 2 yıldır biz bu meseleyi biliyoruz diyor. 2 yıldır ne yaptınız Allah aşkına? Yüzünüze gözünüze dursun. Sistematik bir tecavüz var ve 2 yıldır gıkınız bile çıkmıyor Bereket versin gazeteciler var bu ülkede. Haber yaptılar da bi bu olayı duyduk. Adalet Bakanlığı'nın önündeyiz. Adaleti sağlayacak olan kurumun önündeyiz. Adalet Bakanlığı sessizliğini koruyor. Aile Bakanlığı'nın ne yaptığını zaten kimse bilmiyor. Bir de fotoroman var. Polislerin elini kolunu bağlamış durumdalar. Polislerimiz bu olayları bilmiyor mu? Kim onların görevlerini yamasına engel oluyor? Güçlerini kimden alıyorlar? 6 yaşındaki bir evladımızın uğradığı bu haksızlık karşısında kimler suskunluğunu koruyor? Buraya bu kızımızın sesi olmak için geldim. Bu kızımız adalet istiyor. Kızımıza seslenmek isterim. 84 milyon insan senin yüreğinle aynı acıyı paylaşıyor. Bu ülkenin sağcısı-solcusu, doğulusu-batılısı kim olursa olsun bu haksızlık karşısında öfkeleniyor. Ben onarın öfkesini dile getirmek için buradayım. Hep birlikte bu haksızlığa karşı mücadele etmek zorundayız. Emin olun bu haksızlığa dayanamıyorum. Biz devletin görev yapmasını istiyoruz, nefes almasını istiyoruz, haksızlığın üzerine gitmesini istiyoruz. Adaletsizlik karşısında susanın dilsiz şeytan olduğu bir ülkede olmak istemiyoruz. Haksızlıkla ilgili olan tablo tahammül edeceğimiz bir tablo değil. Ülkenin bu kadar derdi varken, bu kadar büyük acılar yaşarken siyasal iktidarın hâlâ görevini yapmaması tahammül edilecek durum değildir. Devleti yönetemiyorlar. Haksızlıkları sindirebiliyorlar. '2 yıldır biz bu meseleyi biliyoruz' ne demek. 2 yıldır kimin arkasına saklandınız? Fotoğraf çektirdikleriniz mi size 'bu olayı kapatın' diye baskı kuruyor. Adalet Bakanlığı'na gelmemin nedeni adalet istemem. Evlatlarımız için adalet istiyoruz."

CHP lideri Kılıçdaroğlu Adalet Bakanlığı’nın önünde yaptığı açıklamanın ardından Meclis’e yürüyerek gitti.