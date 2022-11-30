Kılıçdaroğlu afişlerine saldırı

Burdur’da, CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun fotoğrafının ve “Avrupa Birliği’nin sığınmacı anlaşmalarından çıkacağız. Sınırlarımızda kontrolleri geri alacağız” yazılarının bulunduğu afişler parçalandı. Duruma tepki gösteren CHP İl Başkanı, "Bunu kabul etmemiz mümkün değil" dedi.

Burdur'da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun afişlerine yönelik saldırı tepki topladı. CHP Burdur İl Başkanı İzzet Akbulut, konu hakkında yaptığı açıklamada, saldırıyı gerçekleştiren şahıs ya da şahısların bir an önce bulunmasını istedi.

Sözcü'de yer alan habere göre; Böyle bir saldırının kabullenilmesinin mümkün olmadığını belirten Akbulut, şunları söyledi:

“Genel Başkanımızın “Avrupa Birliği'nin sığınmacı anlaşmalarından çıkacağız. Sınırlarımızda kontrolleri geri alacağız. 2 yılda sığınmacılara veda edeceğiz” yazılı afişleri saldırıya uğramış durumda. Çevremizde böyle bir huzursuzluğun yaratılmasına karşı çıkıyoruz. Çok yakında MOBESE kameraları mevcuttur. Emniyet güçlerimizin hemen bu şahıslar hakkında gerekli işlemleri yapmalarını rica ediyorum. Bunu kabul etmemiz mümkün değil.”

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