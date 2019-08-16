Kılıçdaroğlu: ''Anadolu'yu bize yurt yapan işte bu gönül erenleridir''

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hacı Bektaş Veli anma töreninde konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları;

Hacı Bektaş-ı Veli, yaşamı boyunca hep hakkı hukuku ve adaleti savunmuştur. O, barışın huzurun birlikte yaşamanın öncüsü olmuştur. Bugün Avrupa'nın pek çok ülkesinde onun düşünceleri toplumu aydınlatıyor.

Hacı Bektaş-ı Veli, yaşamı boyunca hep hakkı hukuku ve adaleti savunmuştur. O, barışın huzurun birlikte yaşamanın öncüsü olmuştur. Anadolu'ya geldiğinde 35 yaşlarında bilgin bir insandı. Selçuklu sultanı önemli kararlar aldığında onun düşüncelerine başvuruyordu.

Dergahında düşüncelerini öğrencilerine aktararak yaygınlaştırılmasını sağladı. Bugün Avrupa'nın pek çok ülkesinde onun düşünceleri toplumu aydınlatıyor. Anadolu'yu bize yurt yapan işte bu gönül erenleridir. Aslanla ceylanı hünkarın kucağında buluşturan huzurdur adalettir. Dünya hala huzuru ve adaleti arıyor.

Üzülerek ifade ediyorum ki; bugün savaş ve açlık nedeniyle acı çeken çocukların büyük bölümü müslüman ülkelerin çocukları...



