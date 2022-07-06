Kılıçdaroğlu: ''Askerlere kumpas kuranlardan hesabını soracağız''

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Balyoz ve Ergenekon davalarında tutuklanan Emekli Tümamiral Deniz Kutluk’u ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, ziyareti sonrası yaptığı açıklamada “Terör örgütü ile birlikte askerlere kumpas kuranlardan hesabını soracağız” ifadelerini kullandı.

Balyoz ve Ergenekon davalarında tutuklanan Emekli Tümamiral Deniz Kutluk’u evinde ziyaret eden CHP lideri Kılıçdaroğlu, basın açıklamasında bulundu. Kılıçdaroğlu, ziyareti sonrası yaptığı konuşmada bir kez daha helalleşme çağrısında bulunarak “Kutluk ailesine sözüm var. Mağdur olan bütün ailelere sözümdür; terör örgütü ile beraber askerlere karşı kurdukları kumpasın hesabını soracağız. Zalimden hesap sormazsanız zalimin yanında olursunuz. Biz zalimin değil, mağdurun yanındayız” dedi.

“KUTLUK AİLESİNE SÖZÜM VAR”

Kutluk ziyareti sonrası konuşan Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

Deniz Kutluk’un evi basıldı. Eşi çocukları mağdur edildi. Sadece kendisi değil, ailesi de mağdur edildi. Bazen karakola bazen hastaneye gidip gelerek ve büyük bir dramı yaşayarak adaleti beklediler. Devletin onlara özür borcu var. Her ne kadar bir terör örgütüyle işbirliği yapılıp bu kumpas kurulduysa da bugün üç veya beş kişiyi cezalandırarak bu davayı kapatamazsınız. Devletin bunlarla helalleşmesi lazım. Yaşanan mağduriyetin, haksızlığın telafi edilmesi lazım. Bu ülkeye demokrasiyi, adaleti getireceğiz. Bu ülkede hiç kimseyi mağdur etmemeye kararlıyız. Zulüm bir yerlerde varsa, birilerinin çıkıp son vermesi lazım. Var olan iktidarın zulmü sonlandıracağına inanmıyorum. Tam tersi zulmün kapısını aralıyorlar. Deniz Kutluk’un kızı bana bir mektup bırakmış. Bir beklentisi var. Daha güzel Türkiye, daha iyi bir eğitim, adalet bekliyor. Tüm gençlerimiz gibi. Kutluk ailesine sözüm var. Mağdur olan bütün ailelere sözümdür; terör örgütü ile beraber askerlere karşı kurdukları kumpasın hesabını soracağız. Zalimden hesap sormazsanız zalimin yanında olursunuz. Biz zalimin değil, mağdurun yanındayız.

DENİZ KUTLUK KİMDİR?

Türk Silahlı Kuvvetleri’nde 39 yıl görev yaptıktan sonra 2008 yılında TSK’dan ve son görevi olan Genelkurmay Savunma Planlama ve Kaynak Yönetim Daire Başkanlığından Tümamiral rütbesi ile emekli oldu. Askerî akademik kurumların tamamından üstün derecelerle mezun oldu. Askerlik yaşamı boyunca eğitim aldığı Deniz Harp Okulu (1969); Deniz Harp Akademisi (1980); Silahlı Kuvvetler Akademisi (1984); İngiliz Kraliyet Akademisi’nden (1987) üstün derecelerle mezun oldu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi bölümünde Deniz Hukuku ve Kamu Yönetimi alanında yüksek lisans çalışması yaptı. Ardından doktora çalışmasını Ankara Üniversitesi’nde sosyal çevre alanında tamamladı. Petrol boru hatları, deniz hukuku, çevresel güvenlik alanındaki doktora tezi yayınladı. TSK’dan emekliliği sonrası özel sektörde çalışırken FETÖ kumpasıyla Balyoz Davası içine sokularak yargılandı, dört yıla yakın bir süre Silivri Cezaevi’nde kaldıktan sonra beraat etti.