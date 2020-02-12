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  4. 12 Şubat 2020 13:04

Kılıçdaroğlu, Bahçeli ve Akşener cenaze törenine katıldı

Ankara'da kanser nedeniyle hayatını kaybeden eski MHP Osmaniye Milletvekili ve İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi Hasan Hüseyin Türkoğlu için TBMM'de tören düzenlendi. Törene, Kılıçdaroğlu, Bahçeli ve Akşener de katıldı.

Kılıçdaroğlu, Bahçeli ve Akşener cenaze törenine katıldı
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Ankara'da ilik kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybeden evli ve 2 çocuk babası Hasan Hüseyin Türkoğlu için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi. Törene, ailesinin yanı sıra CHP, MHP, İYİ Parti Genel Başkanları, Meclis Başkanvekili Celal Adan, eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek, AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, CHP Grup Başkanvekilleri Özgür Özel ve Engin Altay, İYİ Parti Grup Başkanı Orhan Çakırlar, MHP Grup Başkanvekilleri Muhammed Levent Bülbül ve Erkan Akçay, İYİ Parti Grup Başkanvekilleri Lütfü Türkkan ve Müsavat Dervişoğlu, TBMM Milli Savunma Komisyon Başkanı İsmet Yılmaz ile eski ve yeni milletvekilleri, meclis bürokratları ve çalışanları katıldı. Törende, Türkoğlu'nun özgeçmişi okunarak dua edildi. Ardından İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Türkoğlu'nun ailesiyle birlikte taziyeleri kabul etti. Türkoğlu'nun cenazesi, yarın Osmaniye'nin Düziçi ilçesindeki Merkez Camii'nde öğle vaktinde kılınacak namazın ardından Çamiçi Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

DHA

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