Kılıçdaroğlu: ''Batsın sizin Müslümanlığınız''

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı öncesi TBMM'ye gelişinde bir açıklama yaptı.

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün Meclis'te AK Parti Genel Başkanı sıfatıyla grup toplantısı konuşması yapmasını değerlendirdi.

CHP Lideri, referandum sürecindeki uyarıların bugün bire bir yaşandığını savunarak, "Bugün ilk kez TBMM çift başlılığı yaşadı" ifadesini kullandı.

Ardından CHP'nin grup toplantısına geçen Kılıçdaroğlu burada da haftalık olağan konuşmasını yaptı.

Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında yaptığı açıklamalardan satır başları şöyle:

''Biz hakkını arayan alın teri döken her işçinin her sendikanın yanındayız. İşsizlik bütün kötülüklerin anasıdır. 5 milyon gencimiz ne okula gidiyor ne de çalışıyor. Ne olacak bunlar? Hiç işsizlikten söz ediyorlar mı? Hakkını yemeyelim söz ediyorlar istihdam arttı diyorlar işsizlik de artıyor. Bütün gençlere sesleniyorum eğer siz bu ülkede iş istiyorsanız kapısını vuracağını tek bir parti var o partinin adı CHP'dir. Gelin hep birlikte bir devrimin altına hep birlikte imza atalım. Öyle bir noktaya geldik ki işsizliği besleyen unsurlar üretimsizlik. Üretim yok Türkiye'de. Bir rekora imza attılar Türkiye sığır ithalatında Avrupa'nın birincisi dünyanın ikincisi.

''SUDAN'DA GİTTİLER ARAZİ KİRALADILAR''

Mazot fiyatını yüzde 50 düşüremezler. Zam yapmasınlar ona da razı çiftçi. Sudan'da gittiler 780 bin kilometre arazi kiraladılar. Dünyanın parasını ödediler orada pamuk ve yağlı tohumlar üreteceklermiş. Batman'da bir tablo bir hayırsever her gün 500 ekmeği fakirlere verin diyor. O kuyrukları gördünüz mü gazetelerde televizyonlarda. Binlerce kadın iki ekmek almak için saatlerce kuyrukta bekliyorlar. 15 yıldır iktidardasınız.

''BATSIN SİZİN MÜSLÜMANLIĞINIZ''

Ramazan ayındayız referandum sırasıdan bir otelde çocukları SMA hastası olan bir grup aile benimle görüşmek istedi. Bu çocukların tedavi edilmesi için gerekiyor. Bu ilacın fiyatı binlerce dolar. O ailelerden birisinin çocuğu Eymen bebek vefat etti. Sakarya Valiliği kampanya açmış acaba para toplayıp bu çocuk için ilaç getirebilir miyiz? İlaç getirilemedi ve o çocuk hayatını kaybetti. Bu ülkenin Başbakan'ı, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkanı Çin'e Amerika'ya giderken kendi özel arabasını kargo ile götürebiliyor. Ramazan ayındayız hangi din hangi ahlak bunu kabul eder? Ölen çocuğa mı acırsınız bir beyefendinin arabası kargoyla Çin'e Amerika'yı gitsin ona mı acırsınız? Bu lüks ne? Bu Eymen bebeğin günahı onların boynuna. Bir de bunlar Müslümanım diye geçiniyorlar batsın sizin Müslümanlığınız. Böyle Müslüman mı olur? Küçük çocuğun ölümüne göz yumacaksın ondan sonra yazı yazacaksın bu ilacı karşılayın diye.

''DARBEYİ NASIL KAPATIRIZ ONUN HESABI İÇİNDE''

15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu... Komisyon darbeyi aydınlatmak değil darbeyi nasıl kapatırız onun hesabı içinde. Komisyon başklanıo da zaten geçmişte Gülen'e övgüler düzen birisi. Kaç Pensilvanya'ya gitti onu da bilmiyoruz el etek öpen birisi. Eğer bir siyasi iktidar darbeden şikayetçiyse gerçek darbecileri yargının önüne çıkarmak zorunda eğer bunu yapmıyorsa darbecinin kendisi zaten odur. MİT Müsteşarı ve Genelkurmay Başkanı neden gelmiyor komisyona? Çünkü iktidar izin vermiyor. 15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu değil kapatma komisyonu. 17-25 Aralık'ta bir hükümetin bir devleti nasıl soyduğuna tanık olduk. Rapora göre FETÖ'nün elemanları devlete sızmış ne sızması devlete yerleştirildi bunlar.

''KARANLIK NOKTALAR BİR DEĞİL İKİ DEĞİL DÜNYA KADAR''

Çatı iddianamesini hazırlayan bir savcı da görevden alındı. Neden alınır bir savcı? MİT'in haberi var mıydı yok muydu darbeden? Bu da tartışmalı. O.K. diye birisi MİT'e gitmiş geldi ama darbe ile ilgili bir şey söylemedi. Soruyor savcı sen darbeden söz ettin mi? Evet diyor söz ettim. Peki söz etmişse bu ülkede MİT Genelkurmay niye darbeyi önlemedi hangi gerekçeyle önlemedi? Ben kontrollü darbe deyince kızıyorlar. Karanlık noktalar bir değil iki değil dünya kadar. Siz Bank Asya'nın önünden geçen adamı hapse atacaksınız Bank Asya'da görev alan birisini hapisten çıkaracaksınız. Balyoz Ergenekon kuımpasını bunlar yapmadı mı? Tek satır yok. Çünkü kendi suçları ortaya çıkacak. Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümü hala şüphelidir. Dosyayı kapatmaya çalışıyorsun.''