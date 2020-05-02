Kılıçdaroğlu: ''Belediye başkanlarımız destan yazdı''

İhtiyaç sahipleri ile yardımseverler arasında köprü olan ve dayanışma ağını büyütmeye çalışan İz Gazete, ‘Biz Varız’ dayanışma kampanyasını büyütmek için gerçekleştirdiği canlı yayına konuk olan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu "Belediye Başkanlarımız bu süreçte destan yazdı, hepsini kutluyorum'' dedi.

Kılıçdaroğlu, "Zaten belediye başkanı arkadaşlarımız bu süreçte bir destan yazdı, elinden gelen çabayı gösterdi. Toplumun ihtiyaç sahipleri olan bütün kitlelerine bir şekilde dokundu. Güzel bir kampanya yapmışsınız, hepinizi yürekten kutluyorum. Çok teşekkür ederim" dedi.

CHP Lİderi, "Önemli olan önümüze konulan bütün engelleri aşmaktı. Bu konuda bütün belediye başkanı arkadaşlarım önlerine konulan engelleri astılar, ihtiyaç sahibi olan kişilere ulaştılar. Bütün hedefimiz, CHP'li belediye başkanlarının olduğu her yerde hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Bu belediye başkanlarımızın çabasıyla mümkün oldu. Hepinize saygılarımı sunuyorum" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu, "Geçen gün öğrencilerle, iş adamlarla, sanayicilerle beraber olduk, bugün finansçılarla beraberdik, Türkiye'nin finans durumu nedir tartışıyor, bir çıkış yolu arıyoruz. Tarımcılarla da birlikteydik ve önümüzdeki günlerde bir tarım raporumuz çıkacak. Dolayısıyla dertleri dinliyoruz ama çözümleri de üretiyoruz. Ve bu süreçte belediye başkanlarımız da üzerine düşenleri yapıyorlar" diye konuştu.

