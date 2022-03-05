Kılıçdaroğlu: Belediye başkanlarımız sadece CHP'nin değil Millet İttifakı'nın belediye başkanlarıdır

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yenimahalle Belediyesi'nin “Cumhuriyetimizin II. Yüzyılına Yeni Adım” Programı'nda konuştu.

''Belediye başkanlarımız neleri yapmamız gerektiğini alanda uyguluyorlar'' diyen Kılıçdaroğlu, ''Bir de düşünün tüm ülkede Millet İttifakı'nın iktidar olduğunu düşünün. İşsizlikle nasıl mücadele ettiğimizi düşünün. Türkiye'de herkesi nasıl kucakladığımızı görün. Huzurun egemen olduğu bir coğrafyayı düşünün. Belediye başkanlarımız sadece CHP'nin değil Millet İttifakı'nın belediye başkanlarıdır'' ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu ayrıca ''İktidar olduğumuzda göreceksiniz, Millet İttifakı'nı alkışlayacaksınız. Küçük bir ayrıntı, belediye başkanlarımız yaptığımız her harcamanın hesabını veriyorlar. Bu onuru inşallah Millet İttifakı olarak biz de yaşatacağız'' diye konuştu.