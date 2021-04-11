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Kılıçdaroğlu: Bilim Kurulu'muz rehinedir; korkmayın, konuşun, yanınızdayız

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medyada yaptığı açıklamada "Bizim biraz sitemimiz Bilim Kurulu'ndan yana. Oradaki arkadaşların biraz cesur olmaları lazım." ifadelerini kullandı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medyadan yaptığı videolu paylaşımda Koronavirüs Bilim Kurulu'na çağrıda bulundu.

Kılıçdaroğlu açıklamasının yer aldığı paylaşıma "Yoğun bakım doktorları ile buluştum, baskı görmesinler diye paylaşmıyorum kimliklerini. Özetle Bilim Kurulumuz rehindir. Bir şahsın rehinidir hepsi. İşlerini yapamaz durumdalar. Çağrım onlara; korkmayın, konuşun, yanınızdayız." notunu düştü. 

 Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şöyle oldu:

Durumun ne kadar vahim olduğunu , bu bağlamda görevin yeteri kadar yerine getirilmediğini de biliyoruz.

Bizim biraz sitemimiz Bilim Kurulu'ndan yana. Bizim biraz sitemimiz Bilim Kurulu'ndan yana. Biraz daha kamuoyunu bilgilendirmeleri lazım. 

Gerekirse kendi aralarından bir sözcü seçmeleri gerekiyor. Sözcünün kamuoyuna sağlıklı bilgi aktarması gerekiyor. Sağlık çalışanlarının gerçekten olağanüstü çaba harcadıklarını da çok iyi biliyorum.

 Sağlık çalışanlarının en azından bazı taleplerinin karşılanması gerekiyordu bu süreçte. O talepler de karşılanmadı. Örneğin meslek hastalığı sayılması gibi. Allah kolaylık versin sizlere, önce onu ifade edeyim. Olağanüstü zor bir süreçten geçiyorsunuz. 

Etiketler kılıçdaroğlu sözler bilim kurulu
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