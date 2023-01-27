Kılıçdaroğlu: Bir haftada sileceğiz

Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu Mersin'de muhtarlarla bir araya geldi. CHP lideri önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu Mersin'de açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, Yenişehir Atatürk Kültür Merkezi’nde muhtarlarla bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satırbaşları:

Tek muhtar var, yardımcısı bile yok. Dünya kadar işsizimiz var. Ben söyleyince kıyameti kopardılar. İktidara gelince getireceğiz. Muhtarın olmadığı yerde büro personeli olacak.

Köyde tüzel kişilikleri yok edildi. O yerleri yeniden ihya edeceğiz.

Bu kardeşinizin eski bir hesap uzmanı olduğunu unutmayın.

Mahallenizle ilgili bir karar alınıyor muhtarın haberi yok. Muhtar belediye meclisine giremiyor, söz hakkı yok. Muhtar mutlaka belediyenin meclisine katılacak.

İcra memurları evrakları dağıtamaz muhtara verir. Kamudan biri olsa, maaş alırlar bunu için. Muhtarlar herhangi bir bütçe almıyor.

Sosyal yardımlar dağıtılır. Kimin fakir zengin olduğunu muhtar bilir. Sosyal yardımlar dağıtılacaksa muhtarlar aracılığıyla dağıtılmalı.

Muhtarlık kamu kurumu olarak kabul edilmiyor. Bu nedenle belediyelerle özel projeler geliştirilemez.

"KANUN TEKLİFİMİZ REDDEDİLDİ"

Türkiye muhtarlar birliğinin kurulması gerekiyor. O kadar dağınıksınız ki derdinizi anlatamıyorsunuz. Biz muhtarlarla ilgili bir düzenleme yapmak istedik. Temel muhtarlık kanun teklifi hazırladık Hazırladıktan sonra muhtarlara gönderdik, eksiğimiz var mı diye. Onların istedğiyle düzelttik. Teklifimizi sunduk ama reddedildi. Bir daha ifade edeyim sizin hakkınızı hukukunuzu yasal güvenceye alan kanun teklifi AK Parti ve MHP'nin oylarıyla reddedildi.

"KREDİ FAİZLERİNİ BİR HAFTADA SİLECEĞİZ"

Çiftçilerin aldığı kredilerin faizlerini bir haftada sileceğiz. Sadece ana parasını taksitle alacağız.

Komşusu açken tok yatan bizden değildir. Gayet güzel. Bu ülkede derin yoksulluk var. Üniversiteyi bitiren işsiz evlatlarımız var. Bu adalet midir, hak mıdır? Bana görev düşüyor. Ben bunları dillendiriyorum. Ama size de görev düşüyor. Eski alışkanlıklarınızı bırakmak zorundasınız.

Bu karamsar atmosferi beraber değiştirmek zorundayız.

"BİR SİYASETÇİ İKTİDAR OLDUĞUNDA MAL VARLIĞINDA ARTIŞ VARSA BİLİN Kİ MALI GÖTÜRÜYOR"

Bir siyasetçi iktidar olduğunda mal varlığında artış varsa bilin ki malı götürüyor. Dolayısıyla ne yapar bu siyasetçi vatandaşın hakkını hukukunu değil kendi mal varlığını korumaya başlar. Bir siyasetçi görev yaparken niye mal varlığında büyük artış olur?

Muhtarlık sıradan bir kurum değil. Bulunduğunuz bölgede eşit davranmak zorundasınız. Ben bizim belediye başkanlarımıza söyledim. Göreve geldiğiniz zaman rozetinizi çıkarın.

Muhtar kardeşlerim unutmamanız gereken bir şey var: Devletin dini adalettir. Adaletin olmadığı bir yerde huzur, bereket olmaz. Bana söyler misiniz bu ülkede adalet var mıdır? Yargıtay Başkanı diyor adalete güven yok diyor. Adalete güven yüzde 30'a düştü diyor. Ben değil adaletin başındaki diyor.