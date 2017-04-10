Kılıçdaroğlu: ''Biz Allah'ımıza güveniyoruz''

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmit’te partisinin referandum toplantısında konuştu.

Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından satırbaşları;



Bugün Polis Haftası’nın birinci günü. Polis arkadaşlarımız biz huzur içinde olalım diye 24 saat çalışırlar. Polise sıkılan her kurşun millete sıkılmış kurşundur. Askere sıkılan kurşun millete sıkılmıştır. Polis arkadaşlarımıza hep şunu söylemişimdir milletin halkın polisi olun demişimdir. Günleri kutlu olsun. 16 Nisan’da Anayasa değişikliği yapacağız. Vatandaşın hakkını anayasa korur. 1921 anayasasında hakimiyet milletindir denmiştir.

Neden? Osmanlı’da millet yoktur. Herkes padişahın kuludur. Hakları yoktur. Yani hakimiyet Saray’ın değil milletindir denilmiştir. Bugünkü anayasamızda da “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” denilmiştir. Yeni yapılacak düzenlemede cumhurbaşkanı bir partinin de genel başkanı olacak. Tarafsız olmayacak yani. Cumhurbaşkanları 80 milyonun başkanıdır. Hangi parti, kimlik, inançtan olursa olsun 80 milyonu bayrakla cumhurbaşkanı temsil eder. O makam bizim ortak paydamızdır. Tarafsız olmalıdır. Oy kullanırken sandığa giderken bunu düşünmek zorundasınız. Bunun partilerle kişilerle ilgisi yok, bunun bir devlet yönetim şekliyle ilgisi var. Cumhurbaşkanı hakim tayin edecek. O hakimin adaletli davranacağına inanıyor musunuz? Hakim tayin ettiğiniz andan itibaren adaleti çökertirsiniz. Hak. hukuk, adalet çok önemli bir kavramdır.



Tek adam rejiminde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan’a vekalet edemeyecek. Kim edecek? Başkan yardımcısı…Bugün kaç bakan olacağına Meclis karar veriyor. Tek adam rejiminde bir kişi karar vercek.

Yaptıkları mitinglerde tek konu Kılıçdaroğlu. Yahu ben se ne yaptım? 18 maddeyi anlattım. Devletin arabasını, uçağını, televizyonlarını, kaymakamını, valisini kullanıyorsun. Biz bunları kullanamıyoruz. Yer gök ‘evet’ yazılmış. Neye evet kardeşim çıkın anlatın. Biz milletimize ve Allah’ımıza güveniyoruz. Gelin konuşalım. Gelmiyorlar. Gelemezler. Oturamazlar. Konuşamazlar. Çok iyi biliyorlar ki ben doğruları söylüyorum.