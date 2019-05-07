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KILIÇDAROĞLU: BU DA BAHÇELİ'YE KAPAK OLSUN
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  4. 07 Mayıs 2019 14:24

Kılıçdaroğlu: Bu da Bahçeli'ye kapak olsun

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'nun belediye binasına T.C. ibaresi eklemesiyle ilgili ''Bu da Bahçeli'ye kapak olsun'' dedi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu YSK'nın İstanbul seçimlerinin yenilenmesine ilişkin kararına tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının satırbaşları şöyle:

Bu milletin ferasetine, sağduyusuna, ahlakına güveniyorum. 23 Haziran'da da bu millet bir tarihi yeniden yazacaktır. Bu hakimlere sormak gerekiyor, çocuklarınızın yüzüne nasıl bakacaksınız? Ekrem İmamoğlu bu saatten sonra CHP'nin adayı değildir, 16 milyon İstanbullunun adayıdır. Ne yaptı Ekrem İmamoğlu, suda yüzde 40 indirim yaptı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tabelasına Türkiye Cumhuriyeti'ni ekledi.Bu da Bahçeli'ye kapak olsun.  0-4 yaş arası çocuklu annelere otobüsleri ücretsiz yaptı, 0-12 yaş çocuklara da ulaşımı ücretsiz yaptı, öğrencilerin ulaşım ücretini 50 liraya indirdi, dini ve milli bayramlarda otobüsleri bedava yaptı. İstediğin kadar yenile biz bu seçimden galip çıkacağız.

Bir vicdan kanıyor bunu durdurmamız lazım. Sorun artık bir İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı sorunu değildir. Bir ahlak, vicdan, demokrasi sorunudur. Hiç kimse endişe etmesin, 23 Haziran'da yeni bir tarih yazacağız. Demokrasi kazanacak, her şey çok güzel olacak."

Kılıçdaroğlu: ''7'si de Hakim değil çete üyesi !'' Kılıçdaroğlu: ''7'si de Hakim değil çete üyesi !''

 

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