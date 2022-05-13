Kılıçdaroğlu bu sefer SADAT'ın kapısına dayandı: ''Burada terörist yetiştiriliyor''

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TÜİK, MEB ve Et ve Süt Kurumu'ndan sonra SADAT'a gitti. Burada açıklama yapan Kılıçdaroğlu, ''Türkiye asla paramiliter kuruluşlara, kurumlara teslim edilmeyecektir. Şu anda önünde bulunduğumuz SADAT bir paramiliter kuruluştur. Seçimin güvenliği sarsılırsa sorumlusu burasıdır. Buraya geldik kendilerinden bilgi almak istedik ama korkularından yuvalarına sığındılar'' dedi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bu sabah partisinin İstanbul İl Başkanlığı'nda olağanüstü MYK toplantısı düzenledi. Bu toplantı sonrası il binasından ziyaretler gerçekleştirmek için ayrılan Kılıçdaroğlu, Beylikdüzü'nde bulunan Uluslararası Savunma Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ( Sadat ) önüne geldi.

"SADAT PARAMİLİTER BİR KURULUŞTUR"

Burada bir konuşma yapan Kılıçdaroğlu, "Türkiye asla paramiliter kuruluşlara, kurumlara teslim edilmeyecektir. Seçim güvenliği önemlidir. Şu anda önünde bulunduğumuz SADAT bir paramiliter kuruluştur. Ve düne kadar Erdoğan'ın danışmanlığını yapıyordu bunlar. Bu kuruluşun hedefleri arasında gayri nizami harp eğitimi var" ifadelerini kullandı.

"BURASI TERÖRİST YETİŞTİREN BİR KURULUŞ"

Kılıçdaroğlu, sözlerine şöyle devam etti: "Dikkatini çekmek isterim kamuoyunun, gayri nizami harp eğitimi var. Yani, sabotaj, baskın, pusu kurma, tahrip, suikast ve tedhiş. Arapça 'terör' 'tedhiş' olarak tanımlanıyor, Türkçesi de 'terör'. Burası aynı zamanda terörist yetiştiren de bir kuruluş. Dolayısıyla eğer bugün Türkiye'de milyonlarca insan varsa ve Suriye'den gelmişlerse bunların buraya gelişlerinde en büyük rolü oynayan da SADAT'tır. Erdoğan'a sormak isterim, sen bu kuruluşu niçin danışman yaptın ve hangi gerekçeyle çalıştın?

"SEÇİMİN GÜVENLİĞİNİ SARSACAK HER ŞEYDEN BURASI SORUMLUDUR"

Şunu herkesin bilmesini isterim, CHP demokratik yollarla bu ülkede seçimin yapması için her türlü çabayı gösterecektir. SADAT gibi kuruluşlar kim olursa olsun, seçimi gölgeleyecek seçimin güvenliğini sarsacak herhangi bir şey olursa sorumlusu burası ve Saray'dır. Bunu bütün halkımıza ifade ediyorum.

"BURAYA GELİP BİLGİ ALMAK İSTEDİK"

Biz Cumhuriyet Halk Partisi'yiz, biz Kuvay-i Milliyeciyiz. Biz SADAT'cılardan öyle tedhişcilerden korkacak kişiler değiliz. Korkanlar kapılarını açmayanlardır. Buraya geldik kendilerinden bilgi almak istedik ama korkularından yuvalarına sığındılar. O yuva onları kurtarmaz. Biz bu ülkeye gerçek anlamda demokrasiyi getirene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz.

"KORKUNUN ECELE FAYDASI YOK"

Buraya CHP'li kadın milletvekillerim de dahil olmak üzere çok sayıda milletvekillerimle geldik. Bakın basına bu olayı vermek istemedik. Kişileri de rencide etmek istemedik. Yani, sağlıklı tutarlı bir anlayışla geliyoruz, size soru sormak istiyoruz. Ne yapıyorsunuz bunun bilgisini almak istiyoruz. Kim size destek veriyor, kaynaklarınız nedir, paralarınız nedir, nerelerden sağlanıyorsunuz, kaç kişiyi sabotaj yapmak üzere yetiştirdiniz, kaç teröristi yetiştirdiniz, bu teröristler/sabotajcılar şu an nerede? Bunları öğrenmek istedik ama korkudan kapılarını kapattılar. Korkunun ecele faydası yok, Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partisi var!'"