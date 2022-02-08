Kılıçdaroğlu canlı yayında açıkladı: Aday olacak mı?

Sosyal medya Kılıçdaroğlu'nun adaylık sözlerini konuşurken CHP liderinden konuya ilişkin açıklama geldi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığına aday olacak mı? Canlı yayında soruları yanıtlayan Kılıçdarıoğlu, 'Erdoğan karşıma gelsin sandıkta yarışalım demiştiniz aday olacak mısınız?' sorusuna cevap verdi. Siyasi liderlerin yarışacağını ifade eden Kemal Kılıçdaroğlu 'O da yarışacak biz de yarışacağız, zaten bu böyle olacak.' dedi.

CHP LİDERİ KILIÇDAROĞLU CUMHURBAŞKANLIĞINA ADAY OLACAK MI?

CHP lider Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda net konuştu. İşte o sözler...

'Orada birden fazla soru vardı. Erdoğan ve cephesi mağduriyet yaratmaya çalışıyor. Sandığı getirirsin, yarışırız. Böyle bir mağduriyetin arkasına sığınmaya gerek yok. Bütün genel başkanlar yarışacak. Erdoğan da yarışacak biz de yarışacak. DEVA da yarışacak, Demokrat Parti de yarışacak.'

KILIÇDAROĞLU'NDAN SAVCI SAYAN'IN İDDİASINA YANIT

'Gerçekleri saptırmak yalan söylemek doğru değil. Siyasette görüş değiştirmek normal. Vekil olabilirsin buna halk karar verir ama yalan söylemek hoş değil. Savcı Sayan yalan söylüyor. Burada mescidimiz var. A4 kağıdı üzerinde namaz kıldım ne demek!'

"HAKİMLER VİCDANİ KANAATLERİNE GÖRE KARAR VEREMİYOR"

'Getir sandığı, seçimi yapalım. Neden korkuyorsunuz? İnsanlar üzerinde mağduriyet yaratmaya çalışıyorsunuz. Türkiye'de demokrasi yok, hakimler vicdani kanaatlerine göre karar veremiyor. Maalesef Türkiye'nin gerçeği bu. Bunu da Erdoğan bütün dünyaya ilan etti. Biz o nedenle sandığı getir diyoruz. Milletin hakemliğine başvuracağız. Demokrasilerde ne büyük hakem millettir.'

"BEKİR BOZDAĞ TALİMATLARI AYNEN UYGULAR"

'O koltuk göstermelik bir koltuk. Düşüncesini rahatça belli edemez. Bakanlık bu sistem içinde böyle işliyor. Yaratılan sistem bu. Bakanların bir iradesi yok. Bakanlar bağımsız iradeye sahip değiller. Bu model eski Sovyet modeli. Bekir Bozdağ yukarıdan gelen talimatları aynen uygular.'

6 SİYASİ PARTİNİN YAPACAĞI TOPLANTIYA İLİŞKİN SORUYA YANIT

'Çankaya'da bir yerde yapacağız. Bir yuvarlak masanın etrafında oturacağız. Güçlendirilmiş parlamenter sistemin kamuoyuna duyurulması lazım. Oturup, karar alacağız. 6 lideri de buluşturan demokrasi talebidir, yapılan harcamaların hesabının vatandaşa verilmesidir. Diğer partilerin de taleplerini de liderler açıklarlar. Ben de açıklamaları takip ederim. Bugünden bir şey söylemem doğru değil.

Türkiye'de elektrik zamları var. Doğal olarak bu da tartışılabilir. İkinci adım ne olmalı? Bunlar konuşulabilir. Sorunsuz hiçbir alanımız yok. Sorunlar çözüleceğine daha da derinleşiyor. Bugün de söyledim mutfaklarda yangın var diyorduk, artık her odada yangın var. İnsanlar artık televizyon ışığında oturmaya başladılar.

Bu tablo karşısında bizim sessiz kalmamız mümkün değil. Bir araya geldiğimizde ekonomi de konuşuluyor.

Somut öneriler de gelir. Güçlendirilmiş parlamenter sistem ile ilgili görüşümüz netleşti. Nasıl ilerleyeceğiz? Bunu görüşeceğiz. Bunun arkasından diğer liderler, ekonomi konusunu gündeme getirirler. Güçlendirilmiş parlamenter sistem dışında başka bir konu da yoğunlaşalım mı? Bunu konuşabilir, iktidar olduğumuz da neler yapacağız? Bu konuda her partide saygın, konusunu çok iyi bilen ekonomi uzmanları var. Belki ekonomiden sorumlu arkadaşlar bir araya gelebilirler. Bunlar oturulur konuşulur.

Ben sağ duyunun egemen olacağını. Türkiye'nin yaşadığı bütün sorunlarının demokratik yollarla çözülebileceğini düşünüyorum. Bütün imkanlar var ama yönetemiyorlar. İyi bir yönetimi Türkiye hak ediyor.

İlk kez 6 genel başkan fotoğraf vereceğiz. Bu fotoğrafta son derece önemli bir fotoğraf. Çünkü; o fotoğrafta demokrasiyi isteyen liderler bir arada olacaklar.'