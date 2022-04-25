  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. Kılıçdaroğlu cezaevi ziyaretini iptal etti

Kılıçdaroğlu cezaevi ziyaretini iptal etti

Kılıçdaroğlu cezaevi ziyaretini iptal etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, darbe girişiminden sonra tutuklanan askeri öğrencileri cezaevinde ziyaret etmekten vazgeçti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında aktif rol oynadığı belirlenen askeri öğrencileri cezaevinde ziyaret etmek için Adalet Bakanlığı'na başvurdu.

BAKANLIK İZİN VERDİ, CHP LİDERİ VAZGEÇTİ
Bakanlık, ziyaret için Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'ne dilekçe verilmesi gerektiğini bildirdi. Fakat Kılıçdaroğlu'nun, bakanlığın ziyarete izin verileceğini bildirmesinin ardından bu ziyaretten vazgeçtiği öğrenildi.

AİLELERİNE SÖZ VERMİŞTİ
Daha önce darbe girişimi sırasında yer alan Hava Harp Okulu öğrencilerinin aileleri CHP'nin TBMM'deki grup toplantısına katılmış ve Kılıçdaroğlu da cezaevindeki o öğrencileri ziyaret edeceği sözünü vermişti.

İHA

Etiketler kemal kılıçdaroğlu cezaevi askeri öğrenci 15 temmuz darbe girişimi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Elinde altın ve dövizi olanlar dikkat! İslam Memiş tarih vererek uyardı
Masumlar Apartmanı hayranlarına kötü haber! Final tarihi belli oldu
Ünlü psikolog Esra Ezmeci’yi rahmetli Haydar Dümen'e döndürdüler
İstanbul'da polis memurunu dövüp silahını aldılar
Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan ''uçuyoruz'' diyenlere tek kelimelik tepki
Yeni haftada hava nasıl olacak ? İşte haritalarla 5 günlük hava tahminleri...
Çin'de koronavirüs paniği! Halk marketleri talan etti
Bakan Koca bayram müjdesini açıkladı: ''Bayramı bayram gibi kutlayacağız''
Ankara güne depremle uyandı! Korkutan deprem
Eve girip köpeğini alan kurdu sopayla kovaladı! ''Böyle bir şey hiç görmedim''