Kılıçdaroğlu cezaevi ziyaretini iptal etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, darbe girişiminden sonra tutuklanan askeri öğrencileri cezaevinde ziyaret etmekten vazgeçti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında aktif rol oynadığı belirlenen askeri öğrencileri cezaevinde ziyaret etmek için Adalet Bakanlığı'na başvurdu.

BAKANLIK İZİN VERDİ, CHP LİDERİ VAZGEÇTİ

Bakanlık, ziyaret için Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'ne dilekçe verilmesi gerektiğini bildirdi. Fakat Kılıçdaroğlu'nun, bakanlığın ziyarete izin verileceğini bildirmesinin ardından bu ziyaretten vazgeçtiği öğrenildi.

AİLELERİNE SÖZ VERMİŞTİ

Daha önce darbe girişimi sırasında yer alan Hava Harp Okulu öğrencilerinin aileleri CHP'nin TBMM'deki grup toplantısına katılmış ve Kılıçdaroğlu da cezaevindeki o öğrencileri ziyaret edeceği sözünü vermişti.

İHA