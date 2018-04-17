Kılıçdaroğlu'ndan son dakika erken seçim açıklaması - Canlı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin erken seçim çağrısından sonra Ankara kulislerinde hareketlilik başladı. Şu dakikalarda CHP grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bahçeli'nin erken seçim çağrısına ilişkin ''Seçim diyorlar ya olacak inşallah ve bunları göndereceğiz. Vatandaş gönderecek bıktık artık'' dedi.

İşte Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları:

''Biz ayrımcılık nedir bilmiyoruz kimseyi ayırmıyoruz. Farklı dilleri olan inançları olan vatandaşlarımız olabilir madem ki al bayrağın altında birlikte yaşayacağız size söz veriyorum birlikte huzur içinde yaşayacağız. Size oy versin vermesin beldede ilçede ilde herkesi kucaklayacaksınız hiçbir ayrım yapmayacaksınız. Sen hizmetinle onu kucaklayacaksın. O senin değerini mutlaka ama mutlaka takdir edecektir. Vatandaştan vergi topluyorsunuz verdiğiniz her hizmetin kaça mal olduğunu belde halkına anlatacaksınız. Her kuruşun hesabını vereceksiniz.

''MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI, KONYA LİSESİ'Nİ NİTELİKLİ LİSE KAPSAMINDAN ÇIKARIYOR''

Konya'dayken bir grup lise öğrencisi yanıma geldi. Doktor olmak isteyen var mühendis olmak isteyen var. Konya Lisesi 1889 yılında kurulan bir lise. Milli Eğitim Bakanlığı burayı nitelikli lise kapsamından çıkarıyor. Mezunlarından devletin yönetiminde söz sahibi olan çok sayıda kişiler vardır. Turgut Özal Sadi Irmak Vecdi Gönül Sami Selçuk Ahmet Hamdi Tanpınar... Bütün Konyalı kardeşlerime seslenmek istiyorum bir gerçeği kabullenmeniz lazım sizin sorununuza kim sahip çıkıyor? Sizin çocuklarınıza kim sahip çıkıyor? Siz sizin çocuklarınızın haklarına sahip çıkanlara sahip çıktığınız gün Türkiye kurtulacaktır. Beni ziyarete gelen çocukların ailelerinden belki hiçbirisi bizim partiye oy vermedi. Ama o çocuklar bizim çocuklarımız. Yarın sandığa gidecekler kendi çocuklarının hakkını savunanları mı savunacaklar onların iyi eğitim almaması için çabalayan iktidarın yanında mı olacaklar çok merak ediyorum.

''SANDIKTA DERSİNİ VERECEKSİN''

Emekli Astsubaylar Derneği var bir de dernek sözcüsü var diyor ki hükümet bize söz verdi 2015'te dediler ki Astsubay emeklilerinin makam görev tazminatı ve intibaklarını yapıyoruz yani emekliler arasındaki farkı kaldıracağız. 100 gün içinde yerine getireceğiz diye söz vermişlerdi 3 yıl geçti vaadlerini yerine getirmediler. Dernek sözcüsü kendimizi kandırılmış gibi hissediyoruz diyor sen zaten kandırıldın. Sandık geliyor sandıkta dersini vereceksin. Seçim atmosferine girdik bunlar mahalle mahalle gezecekler. Erken seçime gidiyoruz oy verin bunu yapacağız yine sizi kandırmaya çalışacaklar. Cehenneme giden yollar iyi niyet taşlarıyla döşelidir.

2 hafta önce Pendik Çınardereliler buraya gelmişti yaklaşık 400 hane var 50 yıldır orada oturuyorlar. 95 kişi gruba geldi. Kartal Belediye Başkanımız aynı konumdaki gecekondu sahiplerine tapu verdi. Çınardereliler diyor ki Kartal verdi siz niye vermiyorsunuz? Onlara söz verdim Pendik'i İstanbul'u bize verin bütün tapuları vereceğiz. Meşhur bir zat var o zat nasırına basılmış gibi bağırmış 'Bay Kemal tapusuz yerlere tapu dağıtıyormuş.' Evet dağıtacağım. Biz rahmetli Ecevit'in geleneğinden geliyoruz toprak işleyenin su kullananın.

Vatandaşın evi ile uğraşır kendisi daha önce kaçak evde oturuyorum diyordu niye vazgeçti? Kendisi lüks sarayda oturuyor ya o da kaçak vatandaşın tapusunu vereceğim senin tapunu vermeyeceğim. Oturduğun yer haramdır haram. İsraf haramdır.

''SEN SULUKULE'YE İHANET ETTİN''

Roman kardeşlerime demiştim o zat sizi çağırıyor ayağına ben sizin ayağınıza geliyorum. Bu zat yine celallenmiş Bay Kemal diyor buyur Bay Recep... Bay Recep 'Sizi ayağıma çağırdım ama ben sizin içinizden çıktım' diyor. Nereden çıktığını bilmiyorum ama bir şeyi biliyorum sen Sulukule'ye ihanet ettin. Verin yetkiyi İstanbul Büyükşehir'i verin kentsel dönüşüm hiç kimse mağdur olmadan evinde oturacaktır. Bunu yapacağız. Vatandaşın hakkını birilerine vermeyeceksiniz vatandaşa vereceksiniz. Hakkı hukuku adaleti sağlayacağız az kaldı. Burdur'un Yeşilova belediye başkanını getirsinler bunlardan çok daha iyi yönetir.

''MİLLET SÜT BULAMIYOR BEYEFENDİ BADEM SÜTÜYLE BESLENİYOR''

Millet süt bulamıyor kuru ekmek bulamıyor beyefeni badem sütüyle badem unuyla besleniyor. Sözüm var çiftçilerin bütün faizlerini sıfırlayacağım.

''DIŞ GÜÇLERMİŞ YOK ÖYLE BİR ŞEY''

Seni niye kandırıyorlar? Çocuğu kandırırsın sana ne verdiler de kandırılıyorsun? Dış güçlermiş yok öyle bir şey. Zamı sen yaptın kardeşim. Kozmik odayı sen açtın. Büyük ihaleleri dolarla yapıyorsun dış güçler mi söylüyor dolarla yap diye? Bunların tamamı senin oyunun. Dış güçler mi sana söyledi Süleyman Şah Türbesi'ni kendi topraklarından kaçır diye. Cumhuriyet tarihimizde bir ilktir kendi toprağını düşmana terk edip kaçan. Batsın senin milliyetçiliğin. 15 yılda 150 milyar dolar faiz ödedin sen.

''BUNLARI GÖNDERECEĞİZ''

Yakayı kaptırmışsın talimat alıyorsun. Talimatı yerine getirmezsen faiz yükseliyor. Seçim diyorlar ya olacak inşallah ve bunları göndereceğiz. Vatandaş gönderecek bıktık artık. Onların sözcüsü konuştu seçime gidelim diye. Bu ülkeyi adam gibi yönetecek yöneticilere ihtiyacımız var. Ben yönetemiyorum diyorlar artık. Yönetemiyorlar Türkiye'yi. Dış politikada da battılar. Bir bakıyorsunuz sabahleyin Rusya'dan öğlenleyin Amerika'dan yana konuşuyorsunuz. Dışişleri Bakanlığı'nı tamamen devre dışı bırakmışlar.''

Ayrıntılar birazdan...