  Kılıçdaroğlu CHP'li milletvekilleriyle bayramlaştı

Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu, Kurban Bayramı'nın ikinci gününde partililerle bir araya geldi. Gürsel Tekin'in de katıldığı bayramlaşma programının ardından Kılıçdaroğlu, CHP milletvekillerine gönderdiği resmi yazıyla TBMM Grup Toplantısı takvimine açıklık getirdi.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) bayram mesaisi ve meclis grubu planlamaları hız kazandı. Haber3.com siyaset servisinin edindiği bilgilere göre; Kurban Bayramı dolayısıyla ziyaretleri kabul eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, konutunun önünde partililerle bir araya gelerek bayramlaştı.

Mahkeme Kararı Sonrası İlk Bayramlaşma

Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine iade edilerek Ankara siyasetinde yeni bir hareketlilik başlatan Kemal Kılıçdaroğlu, bayramın ikinci gününü partililere ayırdı. Konutunun önünde gerçekleşen samimi sohbette ziyaretçileri ağırlayan Kılıçdaroğlu'nun konukları arasında, CHP'nin tecrübeli isimlerinden Gürsel Tekin de yer aldı.

Milletvekillerine Resmi Yazı: Tereddütler Giderildi

Bayramlaşma programının yanı sıra parti içi işleyişe dair adımlar da atan Kılıçdaroğlu, meclis çalışmalarına yönelik kritik bir karara imza attı. TBMM CHP Grup Genel Kurulu'nun toplanma tarihine ilişkin parti içinde oluşan belirsizlikler üzerine Kılıçdaroğlu, tüm CHP milletvekillerine resmi bir bilgilendirme yazısı gönderdi.
Söz konusu yazıda, Grup Genel Kurulu'nun hangi tarihte yapılacağı konusunda çeşitli tereddütler olduğunun anlaşıldığı belirtilerek, toplantı tarihinin henüz netleşmediği resmi olarak milletvekillerine duyuruldu.

"Talimatım Olmadan Toplanılmayacak"

Toplantı tarihi, gündemi ve toplantının gerçekleştirileceği yere dair tüm detayların belirlenmesinin ardından milletvekillerine ayrıca bilgi verileceği aktarılan yazıda, şu net ifadelere yer verildi:

"Bu konularda gerekli bilgilendirmeler talimatım gereği yapılmadığı sürece TBMM CHP Grup Genel Kurulu yapılmayacaktır."

İHA

