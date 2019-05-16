SON DAKİKA
DEMOKRAT PARTİ'DEN FLAŞ İSTANBUL KARARI ! SEÇİME KATILACAK MI ?
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. 16 Mayıs 2019 18:56

Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu Samsun'da yapılacak 100. yıl kutlamalarına davet ettiği, Kılıçdaroğlu'nun da daveti kabul ettiği öğrenildi.

Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetini kabul etti
A+ A-

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs 2019 tarihinde Samsun’da yapılacak 100. Yıl kutlama törenine Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu davet etti.

Yeniçağ gazetesinin haberine göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da daveti kabul etti.Erdoğan ile Kılıçdaroğlu en son 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Yenikapı’da düzenlenen mitingde bir araya gelip vatandaşa hitap etmişlerdi.

CHP'DEN AÇIKLAMA

CHP'den yapılan açıklamada da, "Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı davetiyle 19 Mayıs'ta Samsun'daki 100. yıl resmi törenine katılacak." denildi.

Öte yandan İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in de Cumhurbaşkanlığı tarafından Samsun'daki törene davet edildiği öğrenildi.

Yeniçağ

davet , erdoğan , kılıçdaroğlu
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM