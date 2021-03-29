Kılıçdaroğlu: ''Cumhuriyet tarihimizin en önemli eylemi''

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka’nın İstanbul Sözleşmesi'nin feshini öngören Cumhurbaşkanı Kararı'nın iptali için Danıştay'a dava açtıklarını duyurduğu basın toplantısının ardından konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Kadınlar bugün cumhuriyet tarihimizin en önemli eylemlerini gerçekleştiriyorlar, Türkiye’nin bütün coğrafyasında… Çünkü 600 milletvekilinin verdiği hak bir kişi tarafından ellerinden alınmak isteniyor. Onların mücadelesi önemlidir, değerlidir, bir hak mücadelesidir, bir adalet mücadelesidir. Bu mücadeleye destek vermek de hepimizin insan olarak görevi” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka’nın İstanbul Sözleşmesi'nin feshini öngören Cumhurbaşkanı Kararı'nın iptali için Danıştay'a dava açtıklarını duyurduğu CHP'nin 81 İl Kadın Kolları Başkanları, MYK üyeleri ve Grup Başkanvekilerinin katıldığı basın toplantısının ardından kameraların karşısına geçti. Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

“Kadınlar bugün cumhuriyet tarihimizin en önemli eylemlerini gerçekleştiriyorlar, Türkiye’nin bütün coğrafyasında… Çünkü 600 milletvekilinin verdiği hak bir kişi tarafından ellerinden alınmak isteniyor. Onların mücadelesi önemlidir, değerlidir, bir hak mücadelesidir, bir adalet mücadelesidir.

O mücadeleye insan olan herkesin destek vermesi lazım, biz de veriyoruz. CHP’li kadınlar 81 ilde bu çabayı gösteriyorlar. Diğer partiler de veya partisiz olan veya herhangi bir partiye ilgi duymayan bütün kadınlar, kendilerine parlamentonun verdiği hakkı bir kişi tarafından elinden alınıyorsa ona tepki gösteriyorlar.

O tepki de onların en doğal hakları. Ben de onlara her türlü desteği vermeye özen gösteriyorum, çalışıyorum, çaba harcıyorum. Bu mücadele hak mücadelesi ve bu mücadeleye destek vermek de hepimizin insan olarak görevi."

ANKA