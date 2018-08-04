Kılıçdaroğlu dava açmaya hazırlanıyor

24 Haziran seçimleri sonrasında CHP’de başlayan olağanüstü kurultay tartışması devam ediyor. CHP Genel merkezi olağanüstü kurultay yapılmayacağını söylerken, parti içinde yönetime muhalif olanlar kurultay taleplerini dile getirmeye devam ediyor.

Bir yanda CHP’deki kurultay tartışması devam ederken, öte yandan tüm bu süreçte CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik hakaretlerle ilgili avukatı Celal Çelik harekete geçiyor. Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kılıçdaroğlu’na yapılan hakaretlerle ilgili dava açılacağını söyledi. “Sonradan kimse özür dileyerek af dilemesin! Eleştiriyi hoş görürüz, hakareti asla!” diye yazan Celal Çelik, “Yasal işlem için, Hakarete yönelik ekran görüntülerinicelal.celik@chp.org.tr adresine göndererek katkı verebilirsiniz...” çağrısında bulundu.