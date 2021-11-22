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Kılıçdaroğlu, davaları geri çeken Erdoğan'a çok sert yanıt

Kılıçdaroğlu, davaları geri çeken Erdoğan'a çok sert yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine açtığı davaları geri çekmesini eleştiren CHP lideri Kılıçdaroğlu, toplam 44 davanın 20'sinin lehine sonuçlandığını belirterek, ''Şahıs Türk hukukunu tarumar ettiği için, dünyaya daha çok rezil olmamak adına, kalan davaları geriye çekmektedir. Kendisine çağrımdır, sen kimsin de kimi affediyorsun! O davaları geri çekme, sonuna kadar götür''' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "helalleşme" çıkışına tepki göstermiş ve kendisiyle ilgili kazandığı davaları geri çektiğini hatırlatmıştı. Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Erdoğan'a yanıt verdi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A YANIT
Kılıçdaroğlu, paylaşımında şunları söyledi:

"Şahıs çıkmış, 'Kılıçdaroğlu'nu affediyorum' söylemiyle, açtığı 17 davayı güya 'Geri çekiyorum' mesajı vermiş. Şimdi bu algıcıbaşının algılarını bir kenara itip, gerçekleri öğrenmeniz zamanı.

"18 DAVA BENİM LEHİME SONUÇLANDI"
2011'den bu güne kadar, Şahıs tarafından bana açılan dava sayısı 44'tür. Bu davalardan 21 tanesi nihai olarak sonuçlanmıştır. Diğer davaları devam etmektedir. Nihai sonuçlanan 21 davanın, 18 tanesi benim lehime, 3 dava da aleyhime sonuçlanmıştır.

"DÜNYAYA REZİL OLMAMAK İÇİN KALAN DAVALARI GERİ ÇEKTİ"
Aleyhime sonuçlanan 3 davadan 2 tanesi AİHM'ye gitmiştir ve lehime sonuçlanmıştır. Şahıs Türk hukukunu tarumar ettiği için, dünyaya daha çok rezil olmamak adına, kalan davaları geriye çekmektedir.

"DAVALARI GERİ ÇEKME, SONUNA KADAR GÖTÜR"
Kendisine çağrımdır, sen kimsin de kimi affediyorsun! O davaları geri çekme, sonuna kadar götür. Her şeyiniz yalan, her şeyiniz algı…"

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Etiketler recep tayyip erdoğan kemal kılıçdaroğlu dava
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