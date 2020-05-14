Kılıçdaroğlu dekanın kamera skandalıyla ilgili ne dedi ?

Kemal Kılıçdaroğlu, önceki akşam kız öğrenciler için söylediği skandal "Kızların resimlerini de görüyoruz böylece, çaktırma" sözleriyle Türkiye'nin gündemine oturan ve dün sabah istifa etmek zorunda kalan Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Orhan Acar'la ilgili değerlendirmede bulundu.

"DEKANLAR HEPİMİZİN GÖZBEBEĞİYDİ"

Habertürk Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir'e konuşan Kılıçdaroğlu, yaşananları şu sözlerle değerlendirdi: "Çürüme yukarıda başladıysa, aşağı doğru çürümenin dozu artarak devam eder. Devletin bütün kurumlarında çürüme devam eder. Kızılay hepimizin gözbebeğiydi; nasıl çürüttüklerini gördük. Üniversiteler, dekanlar hepimizin gözbebeğiydi. Liyakat, ehliyet, adalet yok olduğunda devletteki çürümenin nereye geldiğini görüyoruz..."



NE OLMUŞTU?

Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Orhan Acar, önceki akşam internete düşen görüntülerinde video konferans görüşmesinde yayında olduğunu fark etmeden "Kızların resimlerini de görüyoruz böylece, çaktırma" dediği görüldü. Bu sözleri tepki toplayan Acar hakkında üniversite soruşturma başlatırken profesörün görevinden istifa ettiği duyuruldu.

''Kızların resimlerini de görüyoruz'' diyen dekan Orhan Acar istifa etti!