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Kılıçdaroğlu deprem bölgesinde

Kılıçdaroğlu deprem bölgesinde
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş merkezli depremde yıkılan Adana'daki Zeray Apartmanı'nda sürdürülen kurtarma çalışmalarıyla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na, gelişinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar eşlik etti. Kılıçdaroğlu, Zeray Apartmanı'nda sürdürülen arama kurtarma çalışmaları hakkında bilgi alan Kılıçdaroğlu,  çalışmaları bir süre izledikten sonra Adana'dan Hatay'a geçti. 

DHA

Etiketler kemal kılıçdaroğlu adana deprem
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