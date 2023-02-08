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Kılıçdaroğlu deprem bölgesinden ''gelsinler tutuklasınlar'' deyip paylaştı

Kılıçdaroğlu deprem bölgesinden ''gelsinler tutuklasınlar'' deyip paylaştı
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CHP lideri Kılıçdaroğlu, CHP'li büyükşehir belediyelerinin deprem bölgelerine yardımlarını paylaşarak "Gelsinler tutuklasınlar" ifadelerini kullandı.

CHP'li belediye başkanları, depremin ardından belediye ekiplerinin farklı noktalarda yürüttükleri çalışmaların görüntülerini paylaştı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da belediye başkanlarının gönderilerini alıntılayarak "Gelsinler tutuklasınlar" notuyla paylaştı.

Kılıçdaroğlu ardından sırasıyla başta CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu olmak üzere CHP’li büyükşehir belediyelerinin deprem bölgesinde yaptıkları çalışmaları tek tek alıntılayarak benzer paylaşımlarda bulundu.

Kılıçdaroğlu bir başka yaptığı paylaşımında ise dikkat çeken bir çağrıda bulunarak “Ya hepimizi tutuklayın ya da geceden beri tutukladığınız gençleri, gazetecileri serbest bırakın. Çok işimiz var.” ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu deprem bölgesinden ''gelsinler tutuklasınlar'' deyip paylaştı

Kılıçdaroğlu deprem bölgesinden ''gelsinler tutuklasınlar'' deyip paylaştı

Kılıçdaroğlu deprem bölgesinden ''gelsinler tutuklasınlar'' deyip paylaştı

Kılıçdaroğlu deprem bölgesinden ''gelsinler tutuklasınlar'' deyip paylaştı

Etiketler kemal kılıçdaroğlu tutuklasınlar gelsinler tutuklasınlar
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