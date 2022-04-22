Kılıçdaroğlu elektriği kesilen vatandaşı ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu elektriği kesilen bir aileyi ziyaret etti.

Ziyaret sonrası Kılıçdaroğlu'nun yaptığı basın açıklamasında konuşan elektriği kesilen vatandaş, "Artık tükendik. Umudumuz kalmadı. Ekmek 2 lira 75 kuruş olmuş. Kaşıkla verdiler kepçeyle geri aldılar. Vatandaşımız bunu göremiyorsa diyerecek hiç bir lafım yok" sözleriyle yaşadığı durumu anlattı. Kılıçdaroğlu da bunun üzerine "İstedikleri politikalar sonucunda ortaya çıkan gerçek şu oldu; bir avuç kişi zenginleşti milyonlarca insan fakirleşti. Geldiğimiz tablo budur" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara’nın Mamak ilçesinde elektrikleri kesilen yurttaşları ziyaret etti. Kılıçdaroğlu ziyareti sonrası Çocuk Esirgeme Kurumu’nda yetişmiş ve evinin elektrikleri kesilmiş İbrahim Öztürk ile birlikte açıklama yaptı. Yaklaşık 2,5 aydır faturasını ödemeyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin elektriği dün kesilmişti. Kılıçdaroğlu, karanlıkta eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile kamera karşısına geçerek "lüks" adı verilen bir aydınlatmayla açıklama yapmıştı.

"Kaşıkla verdiler kepçeyle geri aldılar"

"Rakamlar inandırıcı olmaktan artık çok uzaklaştı. Doğruları söylemeleri lazım. Vatandaşın derdini dinlemeleri lazım. İktidarın görevi sorunları çözmektir" diyen Kılıçdaroğlu, "ben anlatmayayım kendisi anlatsın" diyerek evine ziyarette bulunduğu vatandaştan yaşadıklarını anlatmasını istedi.

Yaklaşık bir buçuk aydır elektrik faturasını ödeyemediğini söyleyen vatandaş şöyle konuştu:

"Artık tükendik. Umudumuz kalmadı. Ekmek 2 lira 75 kuruş olmuş. Kaşıkla verdiler kepçeyle geri aldılar. Vatandaşımız bunu göremiyorsa diyerecek hiç bir lafım yok."

"Bir avuç kişi zenginleşti milyonlarca insan fakirleşti"

Ardından açıklamalarına devam eden Kılıçdaroğlu "Yıllar yılı şunu öğrettiler; devlet küçülsün neoliberal politikalar, devlet küçülsün vatandaş zenginleşir diye. Sonra istedikleri politikalar sonucunda ortaya çıkan gerçek şu oldu; bir avuç kişi zenginleşti milyonlarca insan fakirleşti. Geldiğimiz tablo budur. Artık bu tablo, bu çağın öfkesini dile getirdiği bir tablo olmaya başladı. Bunun değişmesi lazım. O nedenle sadece Türkiye'deki değil, dünyadaki demokratlara da seslendim. Artık dünya yeni bir çağı başlatmak zorundadır. Demokrasi ve insan hakları ekseninde. İnsanların temel haklarının teslim edilmesi konusunda çaba harcaması gerekmektedir. En büyük arzumuz da hedefimiz de budur."