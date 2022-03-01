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Kılıçdaroğlu elektrik faturası protestosunu bitirecek mi? İşte şartı...

Kılıçdaroğlu elektrik faturası protestosunu bitirecek mi? İşte şartı...

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 1 Ocak'ta yapılan elektrik zamlarını protesto etmek için elektrik faturalarını yatırmayacağını duyurmuştu. Kılıçdaroğlu bu protestosuna devam edip etmeyeceğini açıkladı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu 1 Ocak'ta yürürlüğe giren elektrik zamlarını eleştirerek indirime gidilmezse elektrik faturalarını yatırmayacağını duyurmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Kabine toplantısı sonrasında elektrik faturalarıyla ilgili son düzenlemeyi duyurdu. Yüzde 18 olan KDV oranı bugün itibarıyla yüzde 8'e düşürülmüştü. Bu gelişmeden sonra Kılıçdaroğlu'nun elektrik faturası protestosu devam edecek mi merak ediliyordu.

KILIÇDAROĞLU ŞARTINI AÇIKLADI

Kılıçdaroğlu bununla ilgili akşam saatlerinde sosyal medya hesabından, "Elektrikte sosyal tarife talebimiz konusunda attığın adım hayırlı oldu @RTErdogan. KDV'yi sıfırla talebimiz vardı ama %8’e indirdin. Gel bu yaza kadar KDV'yi sıfırla. Bunu da yaparsan protestomu bitireceğim. Üstelik bu sana siyasi fayda sağlar. Halkımız rahatlasın, bize yeter!" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu paylaştığı videoda ise şu ifadelere yer verdi:

Zam gelmeden önce çıkıp kamuoyuna açıklama yapmıştım. Demiştim ki; ‘4 kişinin bir ailenin ortalama elektrik tüketimi 230 kilovat saattir. Buraya zam yapmayın’ Sözümüzü dinlemedi, 150 kilovat saate kadar olanlara zam yapmadı. Baktı ki bu da olmuyor, 210 kilovat saate kadar olana bir ayrıcalık tanıdı.

Dün akşam 230 dese, Kılıçdaroğlu’nun dediği oluyor, ‘en iyisi 240 yapayım da şundan kurtulayım’ dedi. Bizim sosyal tarifemizi kabul etti. Bu ne demektir? Biz devleti ondan daha iyi tanıyoruz. Biz vatandaşı ondan daha iyi tanıyoruz. Biz ülkemizi ondan daha iyi biliyoruz.

Bilmiyorlar, devleti yönetemiyorlar. KDV’yi baştan sıfırla dedik, yüzde 8 yaptı. Sıfırla kardeşim. En azından yaza kadar sıfırla. Eğer bunu yaparsa protestomu kaldıracağım. Onu da bilmesini isterim.

Etiketler kılıçdaroğlu protesto elektrik
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