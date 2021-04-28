Kılıçdaroğlu: ''Erdoğan kükrer sandılar, kedi gibi miyavladı!''

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD Başkanı Joe Biden’a verdiği yanıt için "Kedi gibi bir miyavlama sesi geldi" dediği anların videosunu sosyal medya hesabından paylaştı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından paylaştığı videoda, “Kendi ülkesinin çıkarlarını savunmaktan aciz olan bir kişiyle karşı karşıyayız” notunu düştü.

Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın, ABD Başkanı Joe Biden’ın ‘Ermeni Soykırımı’ açıklamasına verdiği yanıta ilişkin bugün partisinin grup toplantısında konuşmuştu.

Kılıçdaroğlu, şunları söylemişti:

“Beceriksiz bir yönetimin Türkiye’yi getirdiği bir noktadır bu. Biden açıkladı ama Erdoğan 3 gün sustu. Erdoğan tam bir aslan bir kükreyecek ki herkes duyacak.

Erdoğan konuştu bırakın aslanı kedi gibi bir miyavlama sesi geldi. Acı ama bir gerçek bu. Kendi ülkesinin çıkarlarını savunmaktan aciz olan biriyle karşı karşıyayız.

‘Acaba biraz sert konuşursan başıma bir şeyler gelir mi’ Bakın Türkiye yönetilmiyor, savruluyor. Kendi ülkesinin çıkarlarını savunmaktan aciz bir yönetimle karşı karşıyayız.”