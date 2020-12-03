Kılıçdaroğlu: ''Erdoğan'a 5 saat ulaşılamadı!''

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye gemisine yapılan baskın öncesinde Türkiye'nin arandığını ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 5 saat boyunca ulaşılamadığını iddia etti. Kılıçdaroğlu, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın açıklamalarının ardından HaberTürk TV'ye beş program durdurma ve para cezası verilmesini de eleştirdi.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ı ziyaret eden Kılıçdaroğlu, görüşme sonrası açıklamasında, "Medyanın özgür olması lazım. Yandaş medya diye bir kavramın olmaması lazım. Ahlaki olarak da demokratik olarak da bu tür kavramlardan Türkiye'nin kurtulması lazım. Sözünü ettikleri hukuk reformu bu galiba. Yasaları beğenmedikleri medya organları üzerinde acımasızca uygulamak, söylemek istedikleri hukuk reformu bu galiba. Türkiye'yi biraz daha geriye götürmek... Ne yaparlarsa yapsınlar Türkiye'ye demokrasiyi, hukuku getirmeye kararlıyız dostlarımızla beraber" dedi.

'DEVLET VE ORDUYA İHANETTİR'

Kılıçdaroğlu, Başarır'ın cezaya konu olan programda eleştirdiği Tank Palet Fabrikası'nın satışına ilişkin de şöyle konuştu: "Katar ordusuna TSK'nın en önemli fabrikasının 0 bedelle verilmesini asla kabul edemeyiz. Arkasında kim olursa olsun, kimi arkalarına alırlarsa alsınlar, Tank Palet fabrikasının Katar ordusuna peşkeş çekilmesi Türkiye Cumhuriyeti devleti ve ordusuna ihanettir. 1 dolar almadılar... Bunu gündeme getirmemizden rahatsız oluyorlar."

'BEŞİNCİ SAATTE ROMA BÜYÜKELÇİSİ'Nİ ARIYORLAR'

Kılıçdaroğlu, Libya’ya giden Türkiye'ye ait yük gemisinin, Alman fırkateyni tarafından durdurulup komandolarca basılması olayına da değinirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ulaşılamaması nedeniyle Türkiye'nin 5 saat tepki veremediğini öne sürdü:

"Şu soruya hâlâ cevap alamadım. Gemimizde arama yapılırken bildiriyorlar 5 saat Türkiye Cumhuriyeti'nden haber alınamıyor. Arama yapacağız, izin veriyor musunuz diye? Beş saat ne oldu? Neden ulaşamadılar? 4 saatte ulaşamadılar, beşinci saatte Roma Büyükelçisi'ni arıyorlar. 'Türkiye'yi arıyoruz, kimse çıkmıyor telefona. Biz gemide arama yapacağız. Kuralımız budur. Ne diyorsunuz?' Roma Büyükelçisi de ulaşamıyor. Neden, çünkü her şey bir kişiye bağlı, ona ulaşırsan karar alabiliyorsun, ona ulaşamazsan karar alamıyorsun."