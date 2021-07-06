Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ı, Erdoğan'ın videosu ile yalanladı

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın altay tankı ile ilgili çelişen açıklamalarının videosunu grup toplantısında izleterek yalanladı.

Erdoğan’ın altay tankı ile ilgili çelişen açıklamalarının videosunu grup toplantısında izleten Kılıçdaroğlu şunları kaydetti:

"Ne demek Tank Palet Fabrikası? Türkiye’nin tank yapma kapasitesi var. 2007 yılında Türkiye tank yapmak için düğmeye basıyor ve ihaleye açıyor. 2007 yılında 495 milyon dolara bir firma tank yapmak için sözleşmeyi imzalıyor. 495 milyon doları tank üretirken program yapıyor. MKE’nin kapısını çalıyor, top yapabilir misin? İmzalar tamam. Zırh için Roketsan'a gidiyor, anlaşma tamam. Atış kontrol sistemleri için ASELSAN'a gidiyor.

Tankın palet ve askı donanımları var onu da Arifiye’deki tank palet fabrikasındaki yapacağız diyorlar. Tankın motorunun da anlaşması yapılıyor. 2007’de ilk ihale yapılıyor. 6,5 yıl sonra 5 tane altay tankı üretiliyor.

Şereflikoçhisar’da hedefler konuyor, tanklar hedefleri vuruyor, Türkiye artık tank seri üretimine başlayacak noktaya geliyor 2014 yılında. Ama Erdoğan tank üretilmesini istemiyor. Ne yapıyor, yeni ihale açıyor. BMC’ye vereceğim diyor.

Ethem Sancak,’Benim tankla ne işim var, param yok, arsam yok, fabrikam yok’ diyor. Talip Öztürk’le ihaleyi alıyorlar. Para Katarlılarda var diyor. Katarlılar 5 kuruş bile para vermiyorlar. Sayın Bahçeli sen de dinle.- 2018’de BMC’ye sen kazandın ihaleye diyorlar. Dönemin Milli Savunma Bakanı, ‘Tank seri üretimine 2019 son u ya da 2020 yılı başında geçeceğiz’ diyor. Ortada tank yok. Bu temel bir milli güvenlik sorunudur. TC devletine tank yaptırmamak için yapılan girişimdir. Birinci aktörü Erdoğan, ikinci aktörü Devlet Bahçeli’dir.

"Hayatımda Türkiye’ye zarar verecek bu kadar büyük bir olaya ilk kez tanık oluyorum"

Hayatımda Türkiye’ye zarar verecek bu kadar büyük bir olaya ilk kez tanık oluyorum, o nedenle tank üzerinde duruyoruz. Bir devletin tank üretmemesi için devleti yönetenlerin özel çaba harcaması ne demektir? Egemen güçler tarafından teslim alınması demektir.

Şanlı ordumuza bu fabrikayı alacağız ve teslim edeceğiz. Erdoğan’a sesleniyorum. Senin istediğin televizyonda çıkalım, Tank Palet'i tartışalım. Cesaretin varsa, yüreğin varsa. Çıkabilir mi? Çıkamaz. İstiyorsan sana ihale dosyalarını da ben vereyim."