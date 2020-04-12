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İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU İSTİFA ETTİ
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  4. 12 Nisan 2020 21:50

Kılıçdaroğlu ''Erdoğan'ı kurtarma operasyonu'' dedi!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, İçişleri Bakanlığı görevinden istifa etmesini değerlendiren CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu "Erdoğan’ı kurtarmak için Süleyman Soylu’nun istifa etmesini anlayışla karşılıyorum” diyerek değerlendirdi.

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Habertürk canlı yayınında Fatih Altaylı ile Teke Tek programında soruları yanıtlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Süleyman Soylu istifasının tek başına alınmış bi karar olduğunu düşünmüyorum" açıklamasını yaptı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 10 Nisan günü açıklanan sokağa çıkma yasağının ardından vatandaşların sokağa akın etmesi üzerine çok sayıda eleştiri almıştı. Soylu, bugün istifa ettiğini duyurdu.

 Kılıçdaroğlu, Soylu'nun istifasını şu sözlerle değerlendirdi:

“Süleyman Soylu istifasının tek başına alınmış bi karar olduğunu düşünmüyorum. Tıpkı Sağlık Bakanının da tek başına karar alamadığı gibi... Erdoğan’ı kurtarmak için Süleyman Soylu’nun istifa etmesini anlayışla karşılıyorum.”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu istifa ettiİçişleri Bakanı Süleyman Soylu istifa etti

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