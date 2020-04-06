Kılıçdaroğlu: ''Erdoğan'ın bağış kampanyasının asıl nedeni...''

CHP lideri Kılıçdaroğlu, CHP'li belediyelerin yardım kampanyalarının herkes tarafından memnuniyetle karşılandığını, bu durumun da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı rahatsız ettiğini söyledi.

Gazeteci Murat Yetkin, kişisel web sitesinde Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmeyi yazdı.

“CHP olsa farklı ne yapardı? Kılıçdaroğlu yanıtladı” başlıklı yazının bir bölümü şöyle:

Yetkin: Türkiye Covid-19 salgının yayılmasının önüne geçilmesi endişesi yaşarken Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Dayanışma adıyla bir bağış kampanyası açtı ve ardından Ankara ve İstanbul belediyelerinin açtığı kampanyaları dondurdu. Burada toplanan miktar Türkiye’yi karşı karşıya kaldığı tablodan çıkarabilir mi? Değilse, amaç neydi?

Kılıçdaroğlu: Sayın Erdoğan’ın “Milli Dayanışma” adıyla bir bağış kampanyası başlatmasının öncelikli nedeni CHP’li belediyeler. Çünkü CHP’li belediyeler, genel merkezin de koordinasyonunda salgına ve salgının yarattığı mağduriyetlere karşı gerçek bir sosyal devlet anlayışıyla mücadele başlattı. Kimseyi ötekileştirmeyen, bir elin verdiğini diğer bir elin görmediği, bilimsel, vicdani ve ahlaki bir yardım kampanyası yürütüyor, arkadaşlarımız. Bu kampanyalar, Ak Partili kardeşlerimiz de dahil herkes tarafından memnuniyetle karşılanıyor. Bu durum Sayın Erdoğan’ı rahatsız etti.

Ama bir başka gerçek daha var. Hazinenin durumu… Bu bağlamda bağış kampanyasının bir diğer amacını da anlıyorum… Çünkü Hazine tamtakır… Sayın Erdoğan’ın “tekalifi milliye emirleri”ne yollama yapmasının da nedeni bu… “Memleket yanıyor, hazine tamtakır, para yok, para verin…” Halkın bu kampanyaya geniş katılımını ben de arzularım… En azından işsizlere ihtiyaç sahibi ailelere katkı olsun diye… Ama siyasal iktidar halka bu güveni verebilir mi bilmiyorum. Göreceğiz. Çünkü burada ciddi bir sorun var. Daha önce şehit yakınları için toplanan paraların akıbeti hala belli değil…

Öte yandan, aynı amaçla CHP’li belediyelerin bağış kabul etmelerinin yasaklanması tamamiyle hukuk dışı, açıkça Belediye Yasasına aykırı… Bazı sivil toplum örgütleri hiçbir yerden izin almaksızın bağış kampanyası açabiliyorken, CHP’li belediyelerin bankadaki bağış hesaplarının bloke dilmesi siyasal iktidar açısından acınacak bir durumdur. Önyargıya, çaresizliğe, çözümsüzlüğe teslim olmaktır, acizliktir.

Toplanan para, Türkiye’yi yaşadığı açmazdan kurtaramaz. Bu, siyasal iktidarın sorunların derinliğinin farkında olmadığını da göstermektedir. Zaten bağışı yapanların büyük bir kısmı kamu kurumlarıdır. Ayrıca bu bağışların vergi matrahından düşüleceğini de unutmamak gerekiyor… Yani gelir ve kurumlar vergisi beyannameleri verildiğinde, yapılan bağışların tamamı vergi matrahından indirilecektir. Dolayısıyla vergi yükümlüleri tarafından yapılan bağışlar, gerçek yani karşılıksız bir bağış değildir…