Kılıçdaroğlu ''erken seçim'' için aklındaki tarihi açıkladı

Hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hem AK Partililerin hem de Cumhur İttifakı ortağı MHP lideri Bahçeli'nin "olmayacak" dediği erken seçim için CHP lideri Kılıçdaroğlu aklındaki tarihi açıkladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TV100 kanalının canlı yayınına katıldı. Gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, “Erken seçim olur mu?” sorusuna şu yanıtı verdi:

Ben sonbaharda seçim olacağını düşünüyorum. Karakıştan çıkarken bir seçimi tercih etmez Erdoğan. Tercih kendisine ait sonuçta, bu sandık gelecek milletin önüne. Vatandaşa duyurum sağduyulu olun, sokağa çıkmak için tahrik edeceklerdir.

Başkaları aday olmak istiyorsa buyursun gelsin. Millet herkese boyunun ölçüsünü versin. Bu tartışmalar artık geride kalmalı. Bir karabasandan Türkiye'nin kurtulması lazım. Bütün alanlar tahrip edildi. Duygular, adalet kurumu tahrip edildi.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun diğer açıklamaları şöyle:

İSTANBUL’U KAYBETMEYİ İÇİNE SİNDİREMEDİ

(İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, kar yağışının etkisini sürdüğü saatlerde İngiltere Büyükelçisi Dominick Chilcott’la yemek yemesi)

Erdoğan, İstanbul’u kaybettiğini bir türlü içine sindiremedi. Çünkü İstanbul’un rantından yararlanıyordu. Ekrem İmamoğlu kazanmanın ötesinde başarılı bir belediye başkanlığı performansı da sergiledi.

DOZERİN BAŞINDA MI DURACAKTI?

Duran bütün metro yatırımlarının kaynağını bularak sözleşmelerini imzaladı. 10 ayrı yerde 10 ayrı metro inşaatını birden başlattı. Yolsuzlukların da üzerine gitti. AK Parti’nin yönetiminde ya da kadın kollarında görev alan kişilerin dolar bazında burs alarak nasıl yurt dışına gittiklerini ortaya çıkardı.

Her kar yağışından sonra kentte olağanüstü bir durum vardır. Katıldığı yemekten haberim vardı. Ekrem İmamoğlu gidip dozerin başında mı duracaktı. Hayır, yönetecekti orayı.

TELEFONLARIMIZ DİNLENİYORDU, İZLENİYORMUŞUZ

(Ekrem İmamoğlu’nun görüntülerini içeren MOBESE kayıtlarının servis edilmesi)

Ben zaten “Telefonlarımız dinleniyor” diye söylüyordum ama izlendiğimizi de düşünemiyordum. MOBESE de gösterdi ki izleniyoruz… Bu da devletin parti devleti olduğunu gösteriyor.