Kılıçdaroğlu ''erken seçim'' için tarih verdi

AK Parti iktidarının 2023 yılı öncesinde seçime gitmek zorunda olduğunu savunan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Seçim sonbaharda olabilir" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, FOX TV'de yayınlanan Çalar Saat programında İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtlarken, bu yıl sonbaharda erken seçim olabileceğini öne sürdü. Kılıçdaroğlu, pandemi kısıtlamalarıyla ilgili kesilen cezaları iade edeceklerini söyledi.

AK Parti kongrelerini eleştiren Kılıçdaroğlu, "Bu görüntü nedir? Sokaktaki, kahvedeki, arabadaki insana ceza kestiler. 3 ay içinde 254 bin kişiye ceza kesilmiş. Şu görüntülere bakın. Halka söylediğine bakın, kendi yaptığına bakın" dedi. Kılıçdaroğlu şöyle konuştu:

YATAY ÇEKİM FALAN DEĞİL

Halkın desteğiyle iktidara geleceğiz ve ilk bir hafta içinde faiziyle beraber ceza kesilen 254 bin kişinin parasını iade edeceğiz. Sağlık Bakanı tweetler atıyor, mesajlar veriyor, kalabalık yerlerde durmayın diyor. Bu yatay çekim falan değil. Normal bir çekim. Biz böyle bir kurultay yapmadık, insanımıza saygı duyduk. Sadece delegeler geldi, gazeteciler için ayrı salonlar yarattık. İnsana değer vermiyorlar. Umarım buradaki herkes aşılanmıştır. Bu tabloyla Türkiye'nin tamamını kırmızıya dönüştürecekler.

'SAĞ SOL KAVRAMLARI YOK BURADA''

Parti adı üstünde Cumhuriyet Halk Partisi, benim değil halkın partisi. Yok sağa kaydı yok sola kaydı bunların tamamı asparagas. Cumhuriyet Halk Partisi, geniş kitlelere açılıp bütün sosyal kimliklerle ilişki kurduğu anda rahatsızlıklarını dile getiriyorlar. 21. yüzyılın Türkiye'si 18. yüzyılın kavramlarıyla yönetilemez. Türkiye Cumhuriyeti'nde 21. yüzyılın sorunlarını çözmek için yeni kavramlar bulmak zorundayız. 21. yüzyılın temel kavramı demokrasidir, sağ sol kavramları yok burada. Biz demokrasiyi savunuyoruz, birileri de otoriter meseleleri.

BU BAKANLARIN BİR İŞLEVİ VAR MI?

Tek adam hükümeti var. Kabine dediğiniz o zaten. O kişi nasıl talimat veriliyorsa gereği yerine getiriliyor. O bakanlara da suç bulmamak lazım. Ne yaparlarsa yapsınlar, hiç kimse bunların kongreleriyle ilgilenmedi. Bu bakanların bir işlevi var mı? Bunlar bakan değil, bunlar seçimle gelmiş insanlar değil, atanan devlet memuru bunlar. Seçim sonbaharda olabilir. Yürütemiyorlar. Ne alırsanız alın dolarla. Yerli ve milliyiz diyorlar, neresi yerli ve milli? Devlet böyle mi yönetilir? Seçime gitmek zorundalar. Halkın hali ortada. Bunlar Türkiye'yi artık yönetemezler. Bütün dünyayla kavgalılar. Rusya geldi askerlerimizi şehit etti. Rusya'yı kınayacağımıza Putin'in kapısında beklediler. Sandığı koysunlar. Sandık koymaktan korkuyorlar.

HDP İTTİFAKTA YOK

Muhalefet muhalefetle niye uğraşsın? HDP ayrı parti biz ayrı partiyiz. Yanlışı olursa söyleriz. Onlar istiyorlar ki biz muhalefet olarak birbirimize girelim. HDP ittifakta yok. Biz dört parti olarak ittifak halindeyiz. Demokrat Parti, Saadet Partisi, İYİ Parti, Cumhuriyet Halk Partisi. Siyasi partilerin kapatılmasını doğru bulmuyoruz. Diğer partilerin de kapatılmasını istemeyiz. Zorla partiyi kapatmak istiyorlar. Niye zorla yapıyorsunuz bunu? Bahçeli'nin hoşuna gitsin diye yapıyorsunuz bunu. Bahçeli teslim almış bunları.