Kılıçdaroğlu eski bir fotoğraf ile Anneler Günü'nü kutladı

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından Anneler Günü için bir paylaşımda bulundu.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yıllar öncesinden bir fotoğraf paylaşarak Anneler Günü'nü kutladı.

Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı şöyle:

"Küçük güzel dünyamız ve huzurumuz için evimizin annesine çok teşekkür ederim. Annelerin gününü canı gönülden kutluyorum! #AnnelerGünü"