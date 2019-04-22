Kılıçdaroğlu: ''Gayet iyiyim''

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Çubuk'un Akkuzulu Mahallesi'nde dün katıldığı şehit Piyade Sözleşmeli Er Yener Kırıkcı'nın cenaze töreninde saldırıya uğramasının ardından akşam Çankaya'daki evine gitti. Bugün sabah saatlerinde evinden çıkan Kılıçdaroğlu, kendisini bekleyen basın mensuplarına gülümsedi. Kılıçdaroğlu, bina çıkışında "Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz?" diyerek, selamladığı gazetecilerin saldırıyla ilgili soruları üzerine "Sağ olun, gayet iyiyim" dedi. Makam aracına binen Kılıçdaoğlu, CHP Genel Merkezi'ne geçti.