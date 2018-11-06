Kılıçdaroğlu grup toplantısında konuşuyor - Canlı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Meclis grup toplantısında konuşuyor.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

"AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'a sesleniyorum, Berat Albayrak'a sesleniyorum. Eğer Türkiye Cumhuriyeti devletine karşı bir ülkenin başkentinde o ülkeye karşı operasyon düzenleniyorsa, o ülkeyi açıklamak sizin görevinizdir, açıklamazsanız yalan söylüyorsunuz.

Bazı ameliyatlar zorunlu olmadıkça yapılamıyor, ilaç sıkıntısı başladı. Ülke tarihinde bir ağrı kesicinin temininde sıkıntı yaşanıyor. Olası bir salgını önleyecek grip aşısı bulunmuyor. Kim yönetiyor bu ülkeyi?

İlaç ateş pahası ama mutfakta da yangın var. Her şey ateş pahası. Biz Türkiye'yi krizden çıkarmak için 13 madde sunduk. Kapasite var, iyi yönetilirse bu kapasite sonuç verir."

Ayrıntılar geliyor...