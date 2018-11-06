SON DAKİKA
4 MİLYON TL ÖDÜLLE ARANAN TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
KILIÇDAROĞLU'NDAN ANKARA'YI KARIŞTIRACAK ÇAĞRI - CANLI
Kılıçdaroğlu grup toplantısında konuşuyor - Canlı
Kılıçdaroğlu grup toplantısında konuşuyor - Canlı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ucuz et müjdesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ucuz et müjdesi
Damacana su satışında tavan fiyat belli oldu: İçme suyuna %25 zam
Damacana su satışında tavan fiyat belli oldu: İçme suyuna %25 zam
Enflasyona göre memur ve emekli maaşı ne kadar olacak ?
Enflasyona göre memur ve emekli maaşı ne kadar olacak ?
59 yaşındaki ünlü iş adamı hayatını kaybetti
59 yaşındaki ünlü iş adamı hayatını kaybetti
Genç çiftin balayı kabusa döndü; genç kadın hayatını kaybetti
Genç çiftin balayı kabusa döndü; genç kadın hayatını kaybetti
Vergi, ceza ve harçlara büyük zam geliyor
Vergi, ceza ve harçlara büyük zam geliyor
Evinin bahçesinde buldu ! Görenler şaşkına dönüyor
Evinin bahçesinde buldu ! Görenler şaşkına dönüyor
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. 06 Kasım 2018 14:13

Kılıçdaroğlu grup toplantısında konuşuyor - Canlı

CHP grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, hükümete ''Türkiye'ye operasyon düzenleyen başkenti açıklayın'' diye seslendi.

A+ A-

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Meclis grup toplantısında konuşuyor.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle: 

"AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'a sesleniyorum, Berat Albayrak'a sesleniyorum. Eğer Türkiye Cumhuriyeti devletine karşı  bir ülkenin başkentinde o ülkeye karşı operasyon düzenleniyorsa, o ülkeyi açıklamak sizin görevinizdir, açıklamazsanız yalan söylüyorsunuz. 

Bazı ameliyatlar zorunlu olmadıkça yapılamıyor, ilaç sıkıntısı başladı. Ülke tarihinde bir ağrı kesicinin temininde sıkıntı yaşanıyor. Olası bir salgını önleyecek grip aşısı bulunmuyor. Kim yönetiyor bu ülkeyi? 

İlaç ateş pahası ama mutfakta da yangın var. Her şey ateş pahası. Biz Türkiye'yi krizden çıkarmak için 13 madde sunduk. Kapasite var, iyi yönetilirse bu kapasite sonuç verir."

Ayrıntılar geliyor...

kemal kılıçdaroğlu , chp grup toplantısı canlı yayın
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM