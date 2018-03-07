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  4. 07 Mart 2018 22:39

Kılıçdaroğlu: ''Günaydın Recep Bey, günaydın''

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 150. Yılında Yargıtay Sempozyomu ve Yargıtay Yeni Hizmet Binası Temel Atma Töreni'ndeki sözlerine Kılıçdaroğlu böyle yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu: ''Günaydın Recep Bey, günaydın''
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 150. Yılında Yargıtay Sempozyumu ve Yargıtay Yeni Hizmet Binası Temel Atma Töreni'nde yaptığı konuşmada, "Eğer bir ülkede halk bunalmış ve ellerini semaya açarak, adalet çığlığı atar hale gelmişse, oradaki yargı sisteminde bir sorun var demektir" dedi. Bu ifadelere CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan "Günaydın Recep Bey, günaydın" karşılığı geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi’nde, 150. Yılında Yargıtay Sempozyumu ve Yargıtay Yeni Hizmet Binası Temel Atma Töreni’nde konuştu.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından şöyle yazdı

“Erdoğan, Yargıtay’ın 150. yılı sempozyumunda, “Eğer bir ülkede halk bunalmış ve ellerini semaya açarak adalet çığlığı atar hale gelmişse oradaki yargı sisteminde bir sorun var demektir” diyor. Günaydın Recep Bey, günaydın. Nihayet öğrenebildin. Yargı yok yargı. Adalet yok adalet!

Eğer bir ülkede yargı gücünü siyasi otoriteden alıyorsa orada adalet yoktur. Milyonlarca kişi ellerini semaya açmış adalet diye bekliyor. Bunun farkına yeni yeni vardı beyefendi.”

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle demişti: Devleti yönetenlerin yaptığı adaletsizlik, en azından hukuk yoluyla telafi edilebilirken, yargının sebep olduğu adaletsizliğin telafisi yoktur. Bunun için de adalet, rahmet olarak görülür, yani ilahi bir önem atfedilir adalete. Eğer bir ülkede halk bunalmış ve ellerini semaya açarak, adalet çığlığı atar hale gelmişse, oradaki yargı sisteminde bir sorun var demektir. Rabbimiz, insanoğluna adalet duygusunu ve bunu sağlayacak saikleri, insanlar işte bu hale düşmesinler diye vermiştir. Mazlumun ahının arşı titrettiğine iman eden insanlar olarak, adaleti kaybettiğimizde her şeyimizi kaybedeceğimizi de bilmek zorundayız.”

twitter , recep tayyip erdoğan , kılıçdaroğlu
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