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  4. 06 Eylül 2019 17:52

Kılıçdaroğlu: ''Hakim vicdanı yerine saraya bakıyor''

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul il Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na verilen hapis cezası ile ilgili, "Hakim vicdanı yerine saraya bakıyor" dedi.

Kılıçdaroğlu: ''Hakim vicdanı yerine saraya bakıyor''
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Kaftancıoğlu’na verilen 9 yıl 8 aylık hapis cezasını değerlendiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Adalet yok bu ülkede. Hakim karar verirken vicdanına değil saraya bakıyor. Sevgili halkıma şunu söylemek isterim. Hangi görüşten hangi inançtan hangi kimlikten olursa olsun ben herkes için adaleti sağlayacağım” dedi. Canan Kaftancıoğlu’na hapis cezası verilerek İstanbul başarısının intikamının alındığını savunan Kılıçdaroğlu “Adaletsizlik sadece Türkiye’nin itibarını zedeler. Benim üzüntüm adaletin bu ülkede yok olması başka bir şey değil” diye konuştu.

 

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