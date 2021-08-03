Kılıçdaroğlu: Herkesi uyarıyorum, kimsenin yanına bırakmam

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu düzenlediği basın toplantısında, "Yangında zarar görmüş alanlara ne Turizm Bakanı'nın, ne sarayın, ne de onların avalerinin bir tek tuğla koymalarına izin vermeyeceğiz. Herkesi uyarıyorum. Yanan alanlarda ranta açılacak bir avuç toprağı bile yanlarına bırakmam, ellerinden alacağım." ifadelerini kullandı.

HP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, basın açıklaması yaptı.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Orman yangınlarına karşı canla başla mücadele eden tüm orman çalışanlarına, polis ve askerlerimize, itfaiye personelimize, belediye personellerimize, gönüllü olarak sahada çalışan arkadaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Sizler bizim kahramanımızsınız.

ŞAHİN AKDEMİR'İN AİLESİNE TAZİYE

Bizim töremizde, geleneğimizde, ahlakımızda, inancımızda başsağlığı dileyeceğimiz kişileri ayağımıza çağırmak yoktur. Ya aileyi ziyaret eder, ya telefonla başsağlığımızı sunarız. Örfümüz, adetimiz budur. Ahlakımız budur. Ancak Marmaris'te hayatını kaybeden Şahin Akdemir'in ailesi korumalar gözetiminde evinden alınarak Erdoğan'ın yanına getirilmiş ve Erdoğan burada aileye başsağlığı dileyerek, fotoğraf çektirmiştir. Bu davranışı bu toplum kabul etmez, içine sindiremez.

"BİR CUMHURBAŞKANI..."

Bir cumhurbaşkanı orman yangınlarını önleme konusunda bir master planı hazırlamaktan acizse, o cumhurbaşkanı orman yangınlarını engelleyemez. Bir cumhurbaşkanı orman yangınlarının beşer yıllık zaman dilimleri içerisinde sürekli arttığını göremiyor, görüyor da kavrayıp, önlem almıyorsa o cumhurbaşkanı orman yangınlarını önleyemez.

Bir cumhurbaşkanı küresel ısınma ile birlikte orman yangınlarının artacağını bilmiyorsa, dünyada ve Türkiye'de ilgili uzmanların yazılı uyarılarını dahi okumuyorsa o cumhurbaşkanı orman yangınlarını önleyemez. Bir cumhurbaşkanı orman yangınlarıyla mücadeleyi yandaşı için yıllık ihalelerle yapıyorsa o cumhurbaşkanı orman yangınlarını önleyemez.

Bir cumhurbaşkanı orman yangınlarınla kullanılacak uçak ve helikopterlerin dengeli olması gerektiğini bilmiyorsa o cumhurbaşkanı orman yangınlarını önleyemez. Bir cumhurbaşkanı yangında kullanılacak filonun belli bölgelerde bulunması ve yangına süratle müdahale edilmesi gerektiğini bilmiyorsa o cumhurbaşkanı orman yangınlarını önleyemez.

Bir cumhurbaşkanı yanan orman alanlarının tekrar kazanılması için görevi Orman Bakanlığı'na değil de, Turizm Bakanlığı'na veriyorsa o cumhurbaşkanı orman yangınlarını önleyemez. Bir cumhurbaşkanı yanan orman alanlarının yerine otel yapımına ses çıkarmıyor, otel yapılmasını sağlıyorsa o cumhurbaşkanı orman yangınlarını önleyemez. Bir cumhurbaşkanı Cumhuriyet'in göz bebeği olan Türk Hava Kurumu'nu işlevsiz hale getirip adeta Cumhuriyetten intikam almaya kalkıyorsa o cumhurbaşkanı ormanları koruyamaz.

"MİLLETİMİZE YAPMAMIZ GEREKENLERİ ANLATACAĞIM..."

Bu söylediklerimin tamamı doğrudur. Geldiğimiz tablo, yaşadığımız trajedi tam da budur. Türkiye yönetilemiyor.

Sevgili halkım, yangınlar devam ediyor. Biliyorum, canımız çok yanıyor. Büyük bir üzüntüyle söylüyorum ki; Saray iktidarı devletimizi aciz duruma düşürmüştür. Şimdi milletimize yapmamız gerekenleri anlatacağım. Ülkemizi derhal yeni iklim krizlerine hazırlamaya başlamamız lazım.

Ülkemiz iklim ve su krizinin ortasındadır. Saray iktidarı bu uyarıları duymamaktadır. Bu süreçte kayıpların raporlanması lazım. Bu yapılırken Erdoğan'ın halkımıza adeta bir kredi pazarlayıcısı gibi yaklaştığı şekilde değil. Doğru dürüst kayıpların raporlanması lazım. Kim zarar gördüyse kayıt altına alınmalıdır. Her orman için güncel ve doğru bir yangın planının yapılmasını sağlamalıyız.

Bu iktidarın işi demeyeceğiz biz yapacağız. Duygusal olarak fidan dikilsin diyorsunuz anlıyorum ama bilim insanlarını dinlemeye başlamanın tam zamanıdır. Bilim Çalıştayı gerçekleştireceğiz. THK'nın yenilenmesi için belediyelerimizi, iş insanlarımızı ve halkımızı göreve çağırıyorum. Biz bunu yapacağız, iktidardan artık bir şey beklemeyeceğiz. Onları trolleri ile baş başa bırakacağız. Biz milletimizle, Saray iktidarının unuttuğu orman köylülerimizle el ele vererek gerçeklere odaklanacağız.

Yaşadığımız felaket zaten saray iktidarının elinde hırpalanmış olan ruh sağlığımızı maalesef daha da etkiledi. Halk yardım çağrısı yaptığı zaman onları anlamak yerine önüne geleni terörist yaftalamak ancak aciz yönetimlerin başvuracağı bir taktiktir. Halkımızın ruh sağlığını düşünmeliyiz.

Yangında zarar görmüş alanlara ne Turizm Bakanı'nın, ne sarayın, ne de onların avalerinin bir tek tuğla koymalarına izin vermeyeceğiz. Herkesi uyarıyorum. Yanan alanlarda ranta açılacak bir avuç toprağı bile yanlarına bırakmam, ellerinden alacağım.