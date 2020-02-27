Kılıçdaroğlu: ''Hiçbir CHP’li baskılara boyun eğmeyecek''

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, KRT TV 'de Saygı Öztürk'ün sunduğu Sisler Bulvarı programında Yalova Belediye Başkanı CHP'li Vefa Salman'ın İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınmasını değerlendirdi.

Kılıçdaroğlu'nun programda yaptığı açıklamalar şöyle:

"Olay ilk gündeme geldiğinde ben Vefa (Salman) Bey'i aradım. Nedir bu olay diye? Gazetelerde yer aldığında... Vefa Bey ayrıntıları anlattı bana. Belediye ilk herhangi bağlantısı olmayan bir kişi ile belediyede işçi pozisyonunda çalışan birisinin arasındaki bir ilişki.

Bir memur haksız yere belediyeden kaynak aktarıldığını, para aktarıldığını tespit ediyor. Sonra diyorlar ki "Bunu bi araştırın bakalım, boyutu nedir, büyüklüğü nedir" diye... Vefa Bey'i bildiriliyor. Vefa Bey ozaman kendisi Yalova dışındaymış. "Ben geliyorum akşam bana ayrıntılı bilgi verin" diyor. Ayrıntılı bilgi veriliyor. Onun üzerine Vefa Bey, durumu cumhuriyet savcılığına ve emniyete suç duyurusunda bulunuyor. Bize yansıyan olay bu"

Öte yandan Kılıçdaroğlu, Vefa Salman'ın canlı yayına bağlanmasının ardından yaptığı ikinci açıklamada ise şu ifadeleri kullandı:

Bir olayı ortaya çıkaran kim, orada çalışan bir memur. Olay çıktıktan sonra belediye başkanı olayı bütün ayrıntılarıyla ortaya çıkarın diyor ve emniyete, savcılığa suç duyurusunda bulunuyor.

Uzun süredir devam eden bir olay, belediyenin hesapları daha önce denetlenmiş ama görülmemiş, oradaki bir çalışan görüyor ve belediye başkanına iletiyor. Burada bir şey daha var, çok önemli, belediye başkanımız diyorki, benim eşimin, yakınlarımın, bütün mal varlığını inceleyebilirsiniz diyor.

Kendisi de mal varlığını açıklayacak zaten. Başka yerden bilgi alma hakları var, tüm mal varlığını öğrenebilirler, her şey meydanda. Annesinin ve babasının mal varlığını da araştırın. Hangi AKP’li belediye başkanı bu kadar açık yüreklilikle çıkıp, mal varlığımızı açıklayın diyebilir. Bu ancak CHP’li Yalova Belediye Başkanı diyebilir.

Ne yaptı bu belediye başkanı? Her şeyin hesabını vermeye hazır. Daha öncede, bizim belediye başkanlarımız açığa alındı. Ne oldu? Bu belediye başkanlarımız yargıda kazandılar ve geldiler.

Amaç acaba CHP’li belediyelerde var mı yok mu değil? Biz zaten böyle bir durum varsa tutmayız. Yalova öyle bir büyükşehir belediyesinin sahip olduğu koşullara sahip değil. Bütün geliri, gideri bellidir. Bütün Yalovalılar bilir zaten. Büyük paralar kazansa zaten gözümüze çarpar. İstediklerini yapsınlar, ne yaparlarsa yapsınlar. Hiçbir belediye başkanımız baskılara boyun eğmeyecektir. Hiçbir CHP’li baskılara boyun eğmeyecektir.

Daha önceden de oldu. Bizim belediye başkanlarımıza polis baskınları oldu. Biz hangi önlemleri almaları konusunda açıklama metni gönderdik. Hemen belediye avukatları gelecek ve bilgisayarlarınıza el koyduklarında hemen bir örneğini alacaksınız, evrakların dökümünü alıp öyle teslim edeceksiniz. Ama ne oldu? Tüm belediye başkanlarımız beraat etti. Aziz Kocaoğlu, 400 küsür yılla yargılandı. İnsaf denen, ahlak denen bir şey var.

O kadar kirli işler var ki AKP’li belediye başkanlarında. Hangisi görevden alındı? Ankara’yı parsel parsel sattıklarını kendileri söylediler? İstanbul’da hangi belediye başkanı yargılandı? Ama CHP olunca nasıl bir fırsat bulabiliriz… AKP’li namuslu Yalovalılar da bu olayı unutmazlar. Vefa Salman neyi gizleyecek?

AKP’li vatandaşları suçlamak istemem ama yöneticilerden çok şey bekliyoruz. İktidarda yer almak ve CHP’nin önünü kesmek için her şeyi yaparlar. Rahatsız oluyorlar, onları uyardığımız için, biz dürüst olduğumuz için rahatsız oluyorlar. Ama biz haklı çıkıyoruz, bütün yaptıklarında biz haklı çıkıyoruz.

Benimle ilgili bir sürü şey söylediler. Siyasete girdiğim gün tüm mal varlığımı açıkladım. Verilmeyecek hesabımız yoktur. FETÖ olayını da gündeme getirdiler, oturdum bütün ayrıntılarıyla anlattım. Siyasi ayağının kim olduğunu söyledim.

