Kılıçdaroğlu: ''Hukuk katledildi. Ülkeyi bu karanlıktan çıkaracağız''

İBB Başkanı İmamoğlu'na verilen hapis cezası ve siyasi yasak kararı için bir açıklama yapan CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Hukukun nasıl katledildiğini, bir kişinin iradesine teslim edilen bir devletin nasıl çürüdüğünü, intikam duygusunun hangi noktalara taşındığını gayet net görüyoruz" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'YSK üyelerine hakaret' iddiasıyla yargılandığı davada 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılması ve hakkında başlayan siyasi yasak sürecine ilişkin, "Hukukun nasıl katledildiğini, bir kişinin iradesine teslim edilen bir devletin nasıl çürüdüğünü, intikam duygusunun hangi noktalara taşındığını gayet net görüyoruz" açıklamasında bulundu.

Sonuna kadar adaleti savunacaklarını kaydeden Kılıçdaroğlu, "Adaletsizliği yapanlara da bunu asla bırakmayacağız" dedi.

Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı: "Hukukun nasıl katledildiğini, bir kişinin iradesine teslim edilen bir devletin nasıl çürüdüğünü, intikam duygusunun hangi noktalara taşındığını gayet net görüyoruz. Biz sonuna kadar adaleti savunacağız. Adaletsizliği yapanlara da bunu asla bırakmayacağız."

"ÜLKEYİ BU KARANLIKTAN ÇIKARACAĞIZ"

CHP lideri ilk ifadelerinin ardından sosyal medya hesabından yayınladığı videoda da "Hiçbir CHP'li zorbalar karşısında sinmez geri adım atmaz" dedi. Hukukun ve adaletin katledildiğine şahitlik ettiklerini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Biz and içtik ve dedik ki ülkeyi bu karanlıktan çıkaracağız" diye konuştu.

"Bugün hukukun adaletin katline şahitlik ediyoruz. Bugün aklını ve vicdanını kiralamış insanlara şahitlik ediyoruz. 6 yaşında sistematik tecavüze uğramış bir çocuğumuzun faillerini gözaltına bile almayan 2 sene boyunca görmezden gelenler bugün İmamoğlunu 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve siyasi yasakla yıldırmaya çalışıyorlar. 28 Şubatçılar artık sarayın içindedir. Saray artık 28 Şubat zihniyetinin ta kendisidir. Bu darbeci yasakçı zihniyetiniz batsın sizin. Ama unuttuğunuz bir şey var. Hiçbir CHP'li zorbalar karşısında sinmez geri adım atmaz. Göreceksiniz öğreneceksiniz bunu. Biz and içtik ve dedik ki ülkeyi bu karanlıktan çıkaracağız"