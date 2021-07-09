  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. Kılıçdaroğlu: İktidar Soma’yı toplu mezarlığa çevirdi

Kılıçdaroğlu: İktidar Soma’yı toplu mezarlığa çevirdi

Kılıçdaroğlu: İktidar Soma’yı toplu mezarlığa çevirdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'ya girişleri engellenen Soma’lı maden işçilerinden Tahir Çetin'in trafik kazasında hayatını kaybetmesiyle ilgili açıklama yaptı.

Manisa'nın Soma ilçesinden kıdem, ihbar tazminatları ve ücret alacakları için gittikleri Ankara'ya girişleri engellenen maden işçileri dönüş yolunda kaza geçirdi. Madencilerden Bağımsız Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Tahir Çetin ve Ali Faik İlter hayatını kaybetti.

KILIÇDAROĞLU: İKTİDAR SOMA'YI TOPLU MEZARLIĞA ÇEVİRDİ
Kazayla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:

Ankara'ya girişleri engellenen Soma’lı maden işçilerinden Ali Faik İlter ile Birleşik Maden-İş Genel Başkanı Tahir Çetin trafik kazasında hayatını kaybetti. İktidar Soma’yı toplu mezarlığa çevirdi! Artık biraz utanın, biraz vicdanınız sızlasın, Soma’ya eziyet etmeyi bırakın!

Etiketler kılıçdaroğlu soma maden işçileri
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Dikkat çeken ''gündem'' anketi: Hangi ittifakın seçmeni neyi önemsiyor?
Best Model Türkiye yarışmacıları, gündem olan fotoğrafı anlattı
Erdoğan'ın seçim sloganı ortaya çıktı
Canlı yayında Meclis aritmetiğini değiştirecek dikkat çeken ''50 milletvekili'' iddiası
Antalya'da denize sıfır bedava tatil keyfi
Yarı çıplak kadın ortalığı birbirine kattı: ''Yıllardır cinsel içerikli filmimizi çektiler zaten''
Türkiye'de bir Bitcoin vurgunu daha! 500 milyon lirayla kaçtı
26 yıldır bu işi yapıyorlar... 1500 valizden 44 bin 500 parça eşya çıktı
Dipsiz Göl öldü! Artık yeni adı Çamur Gölü
İnternetten tanıştığı pilot önce dövdü, sonra tecavüz etti