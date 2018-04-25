Kılıçdaroğlu ile Akşener'den ortak açıklama

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Görüşmenin ardından Kılıçdaroğlu ve Akşener kameraların karşısına geçti.

Meral Akşener, "Partimiz 25 Ekim'de kuruldu, 1 Nisan'da kurultayımızı yaptık. Orada da aziz milletimize ilan ettiğim gibi İYİ Parti'nin 100 bin imza ile cumhurbaşkanlığı adaylığımı sürdürdüğümü sizlerle paylaşmak isterim. Bir demokrasi katliamının önüne geçildi. Tekrar teşekkür ediyorum sayın genel başkana ve arkadaşlarına. Partimizin sloganını da söyleyeyim, Türkiye ve milletimiz iyi olacak" diye konuştu.

Daha sonra söz alan Kemal Kılıçdaroğlu ise, "Bir siyasi partiye karşı kumpas kurulması ve seçimlere katılmaması için pek çok davranış sergilenmesi bizim içimize sinecek bir olay değildi. Bizim yaptığımız İYİ Parti'nin çok ötesinde demokrasiye katkıdır. Biz demokrasiyi savunanlar, hangi parti olursa olsun demokrasiyi savunanlar 24 Haziran'da, 25 Haziran'da biz bu ülkeye gerçek anlamda demokrasi getireceğiz. Bütün vatandaşlarımız 25 Haziran'a huzur içinde uyanacaklar. Bu demokrasi birlikteliğini sürdürmenin önemli olduğunu düşünüyorum. Ben de ziyaretleri dolayısıyla teşekkür ediyorum" açıklamasını yaptı.

MERAL AKŞENER İKNA OLACAK MI ?

Kulislerde CHP ve Saadet Partisi'nin 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün çatı aday olması konusunda hemfikir olduğu, ancak Meral Akşener'in ikna olmadığını konuşuluyor. İYİ Parti'nin cumhurbaşkanlığı adayı olan Akşener'in, adaylıktan çekilmek istemediği beliritiliyor.

Karamollaoğlu ile Akşener bir araya geldi ! İşte ilk açıklamalar